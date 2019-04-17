مايكروسوفت تكشف عن لعبة السباقات Forza Street، وستصل لمنصتي الأندرويد و iOS

فاطمة أيت طالب - دبي -

لعبة أخرى للسباقات أصبحت رسمية اليوم، وهي تحمل إسم Forza Street. تم إنتاج هذه اللعبة من قبل شركة مايكروسوفت كجزء من سلسلة ألعاب Forza Motorsport وهي لعبة متاحة للعب مجانًا على متجر Microsoft Store في نظام Windows 10. ووفقا لمدونة Xbox الرسمية، فينبغي أن يتم إطلاق هذه اللعبة على منصتي الأندرويد و iOS في وقت لاحق من هذا العام.

سيتعرف عشاق ألعاب السباقات على Miami Street في لعبة Forza Street الجديدة لأنه تم تغيير إسمها لتصبح جزءًا من سلسلة ألعاب Forza Motorsport، وهي تهدف للوصول إلى الأجهزة المتدنية. وتقول شركة مايكروسوفت أنها مصممة ” للتسابق أثناء التنقل بإستخدام عناصر تحكم إنسيابية تركز على توقيت شحد المحرك والفرملة، وتعزيز السرعة “.

طريقة اللعب في لعبة Forza Street الجديدة تشبه إلى حد كبير ألعاب السباقات الأخرى مثل Asphalt و Real Racing، فأنت تقوم بجمع سيارات رائعة والتنافس في العديد من السباقات، ولكن نظرًا إلى أنك تتسابق على الأجهزة المحمولة، فلا تتوقع سباقًا كاملاً يتألف من 78 دورة. ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن هذه اللعبة متوفرة الآن للتحميل على الحواسيب الشخصية.

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هناك العديد من عشاق ألعاب السابقات في وطننا العربي، لذا بمجرد أن تصل هذه اللعبة إلى متجري Google Play Store و iTunes App Store، فسوف نخبرك بذلك.