شركة Foxconn تؤكد إنتاجها الضخم لهواتف iPhone في الهند

فاطمة أيت طالب - دبي - تردد في الأونة الأخيرة أن شركة فوكسكون توسع عملية إنتاج هواتف iPhone في الهند، وخاصة طرازاتها الحديثة، والآن يأتي التأكيد من السيد Terry Gou نفسه، والذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة Foxconn Technology Group. ويؤكد السيد Terry Gou أن هواتف iPhone ستدخل الإنتاج الضخم في الهند في وقت لاحق من هذا العام.

وأضاف السيد Terry Gou أن رئيس وزراء الهند قد دعاه إلى البلاد للحديث بشأن خطط شركة Foxconn للتوسع في الهند. سيكون هذا تحولاً كبيرًا بالنسبة لأكبر مُجمّع لأجهزة آبل في العالم، فقد إعتادت شركة Foxconn لفترة طويلة جدًا تصنيع أجهزة آبل في الصين.

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بعض طرازات iPhone القديمة يتم إنتاجها بالفعل في الهند حاليًا، ولكن Foxconn ستقوم الآن بإنتاج هواتف iPhone الأحدث في البلاد. وبخصوص هذا الموضوع، صرح السيد Terry Gou بالقول : ” في المستقبل، سنلعب دورًا مهمًا للغاية في صناعة الهواتف الذكية في الهند “، وأضاف : ” لقد نقلنا خطوط الإنتاج الخاص بنا هناك “.

Foxconn ليست غريبة على تصنيع الهواتف الذكية في الهند. لديها بالفعل موقعان للتجميع في ولايتي أندرا براديش وتاميل نادو حيث يتم تصنيع أجهزة Xiaomi و Nokia. وتفيد وكالة الأنباء بلومبورج بأن خط التجميع التابع لشركة فوكسكون في الهند سيكون قادرًا على خدمة الأسواق المحلية والخارجية بحلول الوقت الذي سيتم فيه الإعلان عن الطرازات الجديدة من هواتف iPhone في شهر سبتمبر من هذا العام.