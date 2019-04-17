زادي .. المنصة المثالية للحصول على المحتوى العربي للأعمال التجارية

في حال دخلت إلى مجال إدارة أي عمل تجاري واسع النطاق، فأنت بالتأكيد مدرك لأهمية الوجود الرقمي على الإنترنت. وبالطبع فالوجود على الإنترنت ليس مجرد وجود موقع إلكتروني فقط، بل يجب أن يتضمن هذا الموقع محتوى جذاباً لجلب الزبائن والمستخدمين عن طريق محركات البحث، ومن هنا تأتي فكرة زادي كونه منصة عربية متخصصة بإنتاج محتوى مواقع الويب حيث يمكنك شراء التدوينات والمقالات والترجمة الاحترافية ببساطة.

إن بحثت على الإنترنت عن خدمات إنتاج المحتوى العربي، ستجد العديد من الخيارات المختلفة والمتنوعة، لكن كما يعرف كل من يحتاج لهذا النوع من الخدمات فالجودة تختلف كثيراً حسب الخدمة، فشراء مقالات أو محتوى لموقعك ليس أمراً بسيطاً عادةً، وبالطبع فالعثور على مصدر موثوق للمحتوى هو أمر مهم للغاية.

ما هي منصة زادي؟

تعاني الشركات بمختلف أحجامها كبيرة كانت أو صغيرة، وبالأخص رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة الجديدة، من أن إنتاج محتوى عالي الجودة أمر مكلف للغاية، فالوكالات الإعلانية التقليدية تقدم خدمات صناعة المحتوى وأفكاراً جيدة، إلا أن تكاليفها المرتفعة تجعلها صعبة المنال بالنسبة للمشاريع مع ميزانية محدودة، وحتى إن نجحت في تحقيق مبيعات أو هدف تسويقي للشركة، فقد تكون صفقة خاسرة بالنهاية نتيجة التكاليف المرتفعة.

بالمقابل هناك خدمات صناعة محتوى رخيصة يمكن الحصول عليها من مواقع “الخدمات المصغرة” وتوظيف المستقلين بخمسة دولارات فقط. لكن نادراً ما تكون هذه الخدمات بالجودة المطلوبة كما أنها متعبة للغاية للتعامل معها بسبب مشاكل الالتزام وتفاوت الجودة لدى المستقلين، وبالطبع صعوبة العثور على مستقلين جيدين كفاية أصلاً.

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بين الخيارين السابقين وفي الوسط يأتي مكان منصة زادي لتسد هذه الفجوة بين الوكالات الإعلانية المكلفة، والخدمات متدنية الجودة الرخيصة. والنتيجة هي تقديم محتوى عربي عالي الجودة بتكلفة متوسطة مناسبة للشركات الكبيرة، المتوسطة، والشركات الناشئة على حد سواء.

تقدم منصة زادي خدمات صناعة المحتوى المكتوب لمختلف أنواع المواقع مع محتوى مخصص للمدونات أو المتاجر الإلكترونية، وصفحات الويب الأخرى بأنواعها، وذلك من قبل كتاب مختصين وذوي خبرة في مجالات مختلفة تغطي غالبية التخصصات التي قد تحتاجها، بطريقة احترافية متوافقة مع معايير محركات البحث لتساعد العملاء المحتملين على الوصول إلى صفحة الشركة أو المنتج بشكل أفضل.

ما هي أنواع المحتوى المتاح على منصة زادي؟

مع كون منصة زادي موجهة لتلبي احتياجات المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي العربي بشكل كامل، فمن المنطقي كون المنصة تقدم العديد من الخدمات لزبائنها، حيث تتضمن الخدمات المتاحة كلاً من:

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المدونات: يتيح لك زادي محتوى مدونات ممتاز يغني موقعك ويحسن من فرص شركتك وموقعك بالظهور ضمن أولى نتائج البحث مما يتم ترجمته إلى المزيد من الزيارات والمزيد من الزبائن.

محتوى الويب ومحتوى صفحات الهبوط: مع سنوات طويلة من الخبرة، يعرف فريق زادي جيداً كيف يجذب القارئ ويلفت انتباهه إلى ما هو مهم، وهذا ما يجعل منصة زادي مثالية لصنع المحتوى الخاص بصفحات المواقع وبالأخص صفحات الهبوط الأولى.

وصف المنتجات والخدمات: مع كون وصف المنتجات والخدمات أمراً أساسياً في تحسين فرص العثور على هذه المنتجات عبر محركات البحث أو حتى ضمن المتاجر نفسها، فالحصول على الوصف المثالي أمر مهم جداً.

الترجمة الاحترافية إلى اللغة العربية: مع كون أخطاء الترجمة أمراً خطراً للغاية على أي شركة أو قطاع أعمال، فمن المهم الحصول على ترجمة احترافية ودقيقة للوثائق والمستندات والمحتوى الأساسي، وعبر منصة زادي يتم تقديم أعلى درجات الدقة هنا.

من هم القائمون على منصة زادي؟

تعد منصة زادي أحد المشاريع التابعة لموقع أراجيك، لذا فالقائمون على المنصة والعاملون فيها يأتون من خلفية ذات خبرة طويلة ومتراكمة في مجال النشر الإلكتروني وصناعة المحتوى وتوزيعه. وبعد سنوات عديدة من العمل في صناعة محتوى متميز كفاية ليتصدر المحتوى العربي الرقمي، حان الوقت لتقديم هذه الخبرات ومشاركتها مع الشركات والمواقع التي تحتاجها.

كيف تسير الأمور عند الشراء من منصة زادي؟

مع أنها قليلة العدد، فخدمات صناعة المحتوى المتوفرة في العالم العربي تقوم على عملية روتينية مملة، فعليك في البداية ملئ استمارة ليقوم أحد القائمين على الوكالة بالتواصل معك عندما يتاح له ذلك، ومن ثم يتم تحديد عقد اجتماع واحد أو أكثر لتوضيح الأفكار المطلوبة والأهداف المطلوب تحقيقها من المحتوى، وهنا يبدأ ماراثون الاتفاق على الأسعار، وبهذا بتأخر العمل إلى نهاية المدة التي ربما تطول أياماً أو أسابيع، وفي عالم اليوم، حيث كل دقيقة لها ثمنها، لا بد من حل هذه المشكلة.

“أوجدنا زادي لسد الفجوة بين الوكالات الاعلانية مرتفعة التكلفة، ومواقع الخدمات المصغرة منخفضة الجودة، وذلك بالاستفادة من الخبرات التي كسبناها في أراجيك على مدى سنوات، لمساعدة أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الريادية على الحصول على محتوى عالي الجودة بكلفة مناسبة”

ملاذ المدني، مؤسس مجلة أراجيك ومنصة زادي

تستخدم منصة زادي نظام خدمة ذاتية بسيط للغاية يمكنك من تحديد كمية المحتوى والأفكار المطلوبة والأهداف المرجو تحقيقها، وكذلك إرفاق ملاحظاتك ليصل طلبك إلى الفريق المختص ويتم البدء بالعمل على تنفيذه خلال ساعات فقط. وكل ذلك وفق حزم أسعار مرنة ومناسبة دون أدنى مساومة على الجودة، ودون أي رسوم مخفية.

تمر كل قطع المحتوى في منصة زادي عبر عدة مراحل مختلفة ويتم مراقبة جودتها من قبل 3 أشخاص على الأقل:

تقديم الطلب: يملأ العميل الاستمارة الأولية محدداً نوع وكم المحتوى المطلوب والأفكار الأساسية والأهداف المرجوة، كما يمكن إرفاق ملاحظات لتوجيه العمل بالشكل المطلوب.

صناعة المحتوى: يصل الطلب إلى المحرر الذي يختار الكاتب المناسب لكل قطعة محتوى حسب الاختصاص المطلوب، ويتم صنع المحتوى كما هو مطلوب تماماً.

تحرير المحتوى: يمر المحتوى الذي صنعه الكاتب على محرر يقوم بالتأكد من صحة المعلومات واتباع أساليب الصياغة الصحيحة وكون المحتوى متوافقاً مع ما طلبه العميل تماماً.

تدقيق المحتوى: يصل المحتوى المحرر إلى مدقق إملائي يقوم بالتأكد من الالتزام بقواعد اللغة العربية الصحيحة وتجنب أي أخطاء إملائية.

تسليم المسودة: بعد تدقيق المحتوى إملائياً يتم إرساله إلى العميل كمسودة أولية، وهنا إما يتم قبول المسودة في حال كانت كما هو مطلوب، أو يتم تقديم بعض الملاحظات المحددة حول التعديلات المطلوبة ويتم إعادة المحتوى إلى المحرر للمراجعة.

مراجعة المحتوى: في حال كان المحتوى يحتاج إلى التغييرات والتعديل، يقوم المحرر بإجراء التعديلات المطلوبة والمحددة من العميل للتأكد من كون المحتوى موافقاً للمواصفات تماماً.

تسليم النسخة النهائية: بعد عدة مراجعات يصبح المحتوى مناسباً تماماً لتفضيلات العميل ومتطلباته، حيث أن كل العملية مصممة حول جعل راحة العميل ورضاه أموراً أساسية.

باختصار؛ لن تكون تجربة منصة زادي كأي تجربة سابقة، وستكون بمثابة شريك لك في نجاح أعمالك، وسيساعدك فريق أراجيك بكل ما لديه من خبرة على نقل تواجد عملك وشركتك على الانترنت إلى مستوى جديد.