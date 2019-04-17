شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش بس الثقب الأسود.. تعرف على الـ"worm hole" اللى اكتشفه العلماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تعلم أن الـ"black hole" أو الثقب الأسود الذى يوجد فى الفضاء ليس هو الثقب الوحيد بل إن هناك ثقوبا أخرى تسمى بـ"worm hole" أو الثقب الدودى، والذى اكتشف العلماء حقيقته مؤخرا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية على موقعها الرسمى، فإن الثقوب الدودية، التى اشتهرت من قبل على أنها ثقوب توجد بداخل الثقوب السوداء وتعتبر اختصارات بين الزمان والمكان، لكن لم يوجد إثبات لها، وحاليا اكتشف العلماء أنها قد تكون موجودة بالفعل لكنها لا تختصر الوقت بل على العكس تأخذ وقتا أطول من المسارات الأخرى فى الفضاء.

وقال دانييل جافريس مؤلف الدراسة من جامعة هارفارد "يستغرق الوصول إلى هذه الثقوب وقتًا أطول من الذهاب مباشرة، لذا فهى ليست مفيدة جدًا للسفر إلى الفضاء".

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الثقب الدودى

وجاءت النتائج حول الثقوب الدودية من تحليل نظرى يشتمل على اثنين من الثقوب السوداء المتشابكة على مستوى كم يسمى ER = EPR، وهى معتمدة على نظريتى آينشتاين.

فى حين أن الدراسة قد تستبعد فعالية السفر عبر الثقوب الدودية، وفقا للباحثين، فإن النتائج جيدة على مستوى النظريات التى تنطوى على فيزياء الكم.

وجدير بالذكر أنه فى الأسبوع الماضى تم التقاط أول صورة للثقب الأسود فى حدث علمى كبير، وتتوالى الدراسات والاكتشافات حول هذا الكائن فى الفضاء وما يحيط به.