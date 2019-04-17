مؤشر DxOMark: “جالاكسي إس10 5جي” يتمتع بأفضل كاميرات في السوق

قالت شركة سامسونج يوم الثلاثاء إن هاتفها الذكي الأحدث “جالاكسي إس10 5جي” Galaxy S10 5G حصل على المركز الأول في مؤشر DxOmark للكاميرات الأمامية، وعلى المركز الأول أيضًا للكاميرات الخلفية ولكن مع هاتف من شركة أخرى.

ويظهر على موقع DxOMark، الذي يختبر جودة الصور في الكاميرات الرقمية والهواتف الذكية، إن الكاميرا الأمامية المزدوجة لهاتف “جالاكسي إس10 5جي”، الذي أُعلن أواخر شهر شباط/فبراير الماضي، حصلت على 97 نقطة متفوقةً على الكاميرا الأمامية لهاتف سامسونج الآخر “جالاكسي إس10 بلس” Galaxy S10 Plus التي حصلت على 96 نقطة.

أما فيما يتعلق بالكاميرا الخلفية، فقد حصلت كاميرات الهاتف الأربع، على 112 نقطة، وهو مجموع النقاط ذاته، الذي حققه هاتف “بي30 برو” P30 Pro من شركة هواوي الصينية.

وقد حصل الهاتف على مجموع 117 نقطة للصور و 100 نقطة للفيديو، وبالمتوسط، فقد حصلت الكاميرات الخلفية على 112 نقطة، حيث شمل اختبار مؤشر DxOMark قدرات الكاميرات الأمامية والخلفية في التعرض للضوء، والتباين، واللون، والتركيز التلقائي، والضوضاء، والفلاش، ومثبت الصورة البصري (للفيديو)، والتكبير، وتأثير “بوكيه” Bokeh.

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يُشار إلى أن سامسونج أعلنت عن هاتف “جالاكسي إس10 5جي” إلى جانب ثلاثة هواتف أخرى، هي: “جالاكسي إس10” و “جالاكسي إس10 بلس” و “جالاكسي إس10 إي” في 20 شباط/ فبراير الماضي، بالإضافة إلى أول هاتف ذكي قابل للطي من الشركة الكورية، “جالاكسي فولد” Galaxy Fold.

ويقدم هاتف “جالاكسي إس10 5جي” أربع كاميرات خلفية، وتأتي الرئيسية منها بدقة 12 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.5، وتقنية التركيز التلقائي ثنائي البكسل Dual-Pixel AF، ومثبت صورة بصري OIS. أما الكاميرا الثانية فهي للتصوير العريض بدقة 16 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، والثالثة للعمق بدقة 12 ميجابكسل وفتحة عسدة f/2.4 وتقنية التركيز التلقائي الطوري PDAF ومثبت صورة بصري OIS. والرابعة هي كاميرا TOF.

أما الكاميرا الأمامية المزدوجة، التي جاءت ضمن الشاشة، فهي تأتي بدقة 10 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.9 وتقنية التركيز التلقائي ثنائي البكسل Dual-Pixel AF، بالإضافة إلى كاميرا TOF.