مايكروسوفت تعلن رسميًا عن منصة Xbox One S All-Digital بلا…

أعلنت شركة مايكروسوفت يوم الثلاثاء، بعد عدد من التسريبات، رسميًا عن النسخة الجديدة من منصة الألعاب التابعة لها، “إكس بوكس ون إس” Xbox One S، التي تمتاز عن النسخ الحالية بأنها لا تتضمن قارئ للأقراص الليزرية.

وقالت عملاق البرمجيات الأمريكية في منشور على مدونتها إن منصة Xbox One S All-Digital سوف تطرح للبيع اعتبارًا من 7 أيار/ مايو المقبل بسعر 249 دولارًا أمريكيًا، وهي سوف تتوفر إلى جانب المنصتين الحاليتين: Xbox One S، و Xbox One X.

وتمتاز منصة Xbox One S All-Digital بأنها تستغني عن قارئ الأقراص الليزرية، ما يعني تخفيض سعر المنصة بنحو 50 دولارًا أمريكيًا مقارنة بمنصة Xbox One S الحالية.

وكما كشف تسريب سابق، فإن المنصة سوف تتضمن قرص تخزين HDD بسعة 1 تيرابايت، ودعم تقنيتي: 4K و HDR. وبالاستغناء عن قارئ الأقراص الليزرية، فإن هذا يعني أن المنصة ستعتمد كليًا على الألعاب المنزلة من الإنترنت ،كمصدر وحيد للألعاب، مع وجود 3 ألعاب تأتي مع المنصة منزلة سابقًا، وهي Minecraft، و Sea Of Thieves، و Forza Horizon 3.

أما في حال رغب المستخدم في الحصول على المزيد من الألعاب فعليه أن يشتريها من متجر مايكروسوفت Microsoft Store، أو من خدمة “إكس بوكس جيم باس ألتيميت” Xbox Game Pass Ultimate.

وتسمح خدمة Xbox Game Pass Ultimate، التي أُعلن عنها بالتزامن مع المنصة الجديدة وهي تدمج بين خدمتين حاليتين، هما: Xbox Game Pass و Xbox Live Gold، بالوصول إلى أكثر من 100 لعبة مقابل نحو 15 دولارًا أمريكيًا شهريًا.

وقال جيف جاتيس، المدير العام لتسويق المنصات والأجهزة في مايكروسوفت: “إن إصدار Xbox One S All-Digital Edition يقل بمقدار 50 دولارًا عن Xbox One S ونتوقع أن نحافظ على هذا الفرق في السعر على الأقل بين المنصتين”.