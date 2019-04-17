تكنولوجيا: سوني تؤكد إصدارها لجهاز بلاي ستيشن 5 وتكشف أول تفاصيل عنه

بعد سلسلة من التكهنات بخصوص الجيل الجديد من أجهزة ألعاب الفيديو، سوني بلاي ستيشن، أكدت سوني Sony أن جهاز الألعاب بلاي ستيشن Playstation 5 في الطريق، كما كشفت عن التفاصيل الأولى له.

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ففي مقابلة مع مجلة Wired، كشف مسؤول بنية الأنظمة، مارك سيرني، أن بلاي ستيشن 5 سيكون أكثر قوة من أجهزة بلاي ستيشن السابقة عليه، بفضل معالج AMD Ryzen ثمانى النواة المزود به، والذي يحتوي على وحدة مخصصة للصوت ثلاثي الأبعاد، تجعل اللاعب يشعر بمزيد من الانغماس في اللعب، بفضل الصوت النقي الذي يحيط به من أعلى ومن الخلف ومن الجانب!

وقال سيرني أن بلاي ستيشن 5 سيحتوي على محرك أقراص ثابت SSD، أي جهاز تخزين جامد لا يوجد أقراص متحركة به، بديلا عن الأقراص الصلبة (هارديسك) الموجودة عادة في وحدات تحكم الألعاب، وهو سيكون بالطبع أكثر اعتمادية وتحملا.

وأكد سيرني أن محرك الأقراص الجديد سيكون لديه نطاق عرض (باندويدث) أعلى من أي محرك أقراص مماثل في أجهزة الكمبيوتر بالأسواق، وسيتيح تنزيلات (دونلوود) بشكل أسرع ويقدم رسوميات (جرافيك) وأوقات تحميل بشكل أفضل كثيرا عن المعتاد، فعلى سبيل المثال، فإن لعبة “الرجل العنكبوت” Spider-Man تقوم بالتحميل الكامل على بلاي ستيشن 5 في 0.8 ثانية مقارنة بـ15 ثانية على جهاز بلاي ستيشن PS4 Pro.

وطمأن سيرني عشاق الألعاب أن سوني اهتمت بأن يكون جهاز الألعاب الجديد بلاي ستيشن 5 متوافقا مع ألعاب بلاي ستيشن 4، غير أن سيرني نفى الشائعات التي تقول أن بلاي ستيشن 5 سوف يصدر خلال العام الجاري 2019، ولم يحدد موعدا بعينه، وأكد أن عددا من ستوديوهات الألعاب تعمل بالفعل في تطوير وحدات التحكم الجديدة.

وأشار سيرني إلى أن سوني تأخذ في اعتبارها الاستجابة للموجة الجديدة من خدمات بث الألعاب، مثل جوجل ستاديا Google Stadia وأبل أركايد Apple Arcade ومايكروسوفت بروجيكت xCloud على أجهزة إكس بوكس Xbox، لافتا النظر إلى أن سوني تعتبر في الأساس رائدة في الألعاب السحابية.