تكنولوجيا: إنتل تتراجع عن خططها لتطوير رقاقات مودم 5G للهواتف الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل عن قرارها المفاجيء بإلغاء خططها لإنتاج رقاقات مودم 5G للجيل القادم من الهواتف الذكية، لتتحول عملاق التكنولوجيا ابل لعقد تسوية سريعة مع كوالكوم.

دفع قرار إنتل الجديد بالتوقف عن تطوير رقاقات مودم 5G كلاً من شركة ابل وكوالكوم لعقد تسوية مفاجئة أيضاً بعد الكثير من النزاعات القضائية التي إستمرت في أروقة المحاكم حتى بداية عام 2019، وقد رفضت شركة إنتل إبداء أي تعليق حول سبب هذا القرار المفاجيء.

ولم توضح إنتل موعد إبلاغ ابل بهذا القرار، إلا أن التوقعات تشير إلى أن إنتل تخلت عن تطوير رقاقات مودم 5G لصالح شركة كوالكوم، أيضاً قي الوقت الذي أكد فيه Bob Swan الرئيس التنفيذي لشركة إنتل على أهمية تطوير شبكات الجيل الخامس وما تقدمه من فرص لتحقيق الأرباح، إلا أن هذا القرار الجديد يؤكد على أن رقاقات مودم 5G لن تحقق الأرباح المتوقعة لشركة إنتل لهذا كان قرار الشركة بالتراجع عن تطوير هذه الرقاقات.

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أيضاً لم تقدم ابل وكوالكوم أي تصريحات عن أسباب التسوية المفاجئة، إلا أن المؤشرات تؤكد على قلق ابل من تعطل خططها لإطلاق الإصدار المنتظر من هواتف الأيفون الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، حيث تخطت مخاوف ابل تأخر إنتاج إنتل للرقاقات لتصل الآن إلى توقف كامل عن تطوير هذه الرقاقات.

يذكر أن تسوية ابل وكوالكوم إنتهت بدفع ابل تسوية مالية غير معلن عن قيمتها لإنهاء هذه النزاعات بشكل كامل، لذا نترقب إعلان رسمي من ابل وكوالكوم لتوريد رقاقات مودم 5G للجيل القادم من هواتف الأيفون.

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