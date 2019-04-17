مايكروسوفت قد تقوم بإطلاق سماعات الأذن اللاسلكية الخاصة بها للتنافس مع AirPods

فاطمة أيت طالب - دبي - أبدت مايكروسوفت رغبتها في التنافس في سوق الأجهزة الصوتية مع سماعات الرأس اللاسلكية Surface Headphones، ويبدو أن الشركة لا تآبى التوقف عند هذا الحد. ووفقا لتقرير جديد صدر اليوم، فيبدو أن شركة مايكروسوفت تعمل على سماعات لاسلكية جديدة للأذن تشبه سماعات AirPos من آبل. ويقال بأن هذه السماعات تحمل الإسم الرمزي Morrison.

التفاصيل حول هذا المنتج ضئيلة بعض الشيء في الوقت الراهن. لا يُعرف ما إذا كانت تمتاز بأي وظائف إضافية مقارنة مع سماعات Surface Headphones وما إذا كانت ستكون لاسلكية بالكامل أو ما إذا كان ستحتوي على كابل، على الرغم من أننا سنراهن على أن هذه السماعات ستكون لاسلكية بالكامل لتتماشى مع الموضة الأحدث في سوق سماعات الأذن اللاسلكية.

Advertisements

لا يمكن للمرء التعليق على جودة الصوت دون سماع الصوت فعليًا من المنتج، لذلك لا يمكن إلا أن نأمل أن يكون الصوت جيدًا. قد تقدم مايكروسوفت أيضًا تقنية إلغاء الضوضاء والتكامل مع المساعد الرقمي Cortana.

لا يوضح التقرير متى ستقوم مايكروسوفت بإصدار سماعات الأذن الذكية هذه بالضبط، ولكن من المتوقع أن تتطلع الشركة لإطلاقها في وقت ما من هذا العام. لا توجد لدينا حتى الآن أي معلومات عن تكلفة سماعات الأذن اللاسلكية هذه ولكن بالنظر إلى أسعار السماعات الأخرى من هذه الفئة، فيمكن للمرء أن يتوقع منها أن تكلف بضع مئات من الدولارات.