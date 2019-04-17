شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تكشف عن صورة لسحابة على شكل "دولفين" بكوكب المشترى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت ناسا صوراً لا تصدق لسحابة "على شكل دولفين" فى جو كوكب المشترى، وعلقت وكالة الفضاء الأمريكية على الصور قائلة: "خلال كل فترة زمنية، يمر مسبار جونو بالقرب من جزء مختلف قليلاً من قمم سحابة كوكب المشترى، وشكل الدولفين كان مفاجئًا ولكنه غير مهم من الناحية العلمية - فالغيوم على كوكب المشترى والأرض تتغير باستمرار ويمكن أن تحاكى بشكل مؤقت العديد من الأشكال المألوفة".

ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، تظهر السحابة فى كوكب المشترى الجنوبى المعتدل للحزام (STB) ، وهى مجموعة من السحب المظلمة التى تطوق الكوكب.

ويعد كوكب المشترى هو عملاق غازى غامض مغطى بالغيوم، والذى قد لا يكون له سطح حتى يتمكن البشر من الوقوف عليه، لكن فى وقت سابق من هذا العام، أصدرت ناسا صوراً توضح أن بعض العمليات تعمل بنفس الطريقة على كوكب المشترى وكذلك الأرض.

وقال نورمان كيرنج من مركز ناسا جودارد لرحلات الفضاء: "فى تفسير ما نراه فى أى مكان آخر فى النظام الشمسى والكون، نقارن دائمًا بالظواهر التى نعرفها بالفعل على الأرض، وقد لا تلاحظ على الفور التشابه بين الأرض وعملاق الغاز كوكب المشتري".



دوامات المشت رى

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وما تشير إليه وكالة ناسا هو "الدوامات" فى جو كوكب المشترى التى يبدو وكأنها دوامات فى بحر البلطيق للأرض، وأوضحت ناسا أن "حركة السوائل على كلا الكواكب تحكمها نفس قوانين الفيزياء"، وهذا يعنى أن "الدوامة على الأرض تشبه إلى حد كبير الدوامة على كوكب المشترى".