شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: من 2014 لـ 2018 .. كم بلغت تكلفة حماية مارك زوكربيرج؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفقًا لتقرير مالي صدر يوم الجمعة الماضية، أنفق فيس بوك ما يقرب من 23 مليون دولار على الأمن لمارك زوكربيرج في العام الماضي، وهو ما يقرب من ضعف الإنفاق في عام 2017، ورغم أن زوكربيرج قد حصل على راتب أساسي قدره دولار واحد فقط على مدى السنوات الثلاث الماضية، إلا أنه وفقًا للملف وصلت "التعويضات الأخرى" لعام 2018 إلى 22.6 مليون دولار ، كان كل ذلك تقريبًا مخصصًا للأمن الشخصى.

وتقول شبكة فيس بوك إن الأموال تستخدم لتغطية الأمن في "مساكنه وأثناء السفر الشخصي"، ومن المهم الإشارة إلى أن الإجمالي يشمل استخدام الرئيس التنفيذي للطائرات الخاصة التي تقول الشركة إنها جزء من برنامج الأمان الشامل الخاص به، وفيما يلى نعرض تكلفة حماية زوكربيرج على مدار السنوات المختلفة كما يلى:

- 2014 : تم إنفاق ما يصل إلى 6.2 مليون دولار.

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- 2015: تم إنفاق حوالى 5.0 مليون دولار.

- 2017: تم إنفاق ما يصل إلى 9.1 مليون دولار.

- 2018: تم إنفاق ما يصل إلى 22.6 مليون دولار.