الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

مصراوي -القاهرة - أ ش أ:



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الأربعاء، طقس لطيف على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا يصاحبها سقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط...