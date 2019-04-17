ماذا يحدث لو توقف فيسبوك عن العمل نهائيًا؟

(مصراوي):

نشرت جامعات أمريكية، في يناير الماضي، نتائج لدراسات أجرتها حول ماذا لو توقف "فيسبوك" عن العمل نهائيًا، جمعت فيها الآلاف من مستخدمي "فيسبوك"، وطلبت منهم إلغاء حساباتهم لشهر كامل.

ووفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية، كشفت الدراسة أن الانقطاع عن الموقع منح المستخدمين ساعة إضافية كاملة خلال اليوم، ولم يقض المستخدمين الساعة الإضافية على مواقع تواصل اجتماعي أخرى، لكنهم قضوا وقتا أكبر بمشاهدة التلفاز وقضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء.

ومن ناحية أخرى، تعرض المستخدمين لعدد أقل من الأخبار، ولم يكونوا على دراية كاملة...