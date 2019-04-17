كوالكوم وآبل تتوصلان إلى تسوية مفاجئة بعد معارك طاحنة حول العالم

حققت شركة كوالكوم يوم الثلاثاء فوزًا كبيرًا في نزاعها القانوني الواسع النطاق مع شركة آبل، إذ توصلت الشركتان إلى تسوية مفاجئة تسمح بعودة هواتف “آيفون” iPhone إلى استخدام رقائق مودم من كوالكوم مرة أخرى.

وقفزت أسهم كوالكوم نحو 23% إلى 70.45 دولارًا أمريكيًا في التداولات المنتظمة، وهو أكبر مكسب لها منذ أكثر من 19 عامًا، ثم وصلت إلى 75.25 دولارًا في ساعات ما بعد التداول. كما أسفرت التسوية عن إعلان شركة إنتل، التي كانت المورد الوحيد لرقائق المودم لهواتف آيفون خلال العام الماضي وسط تصاعد الصراع مع شركة كوالكوم، بعد ساعات من إعلان التسوية عن عزمها الخروج من سوق رقائق المودم.

وقالت شركة آبل في بيان إن التسوية مع كوالكوم تشتمل أيضًا على ترخيص براءات الاختراع لمدة ست سنوات مقابل مبلغ تدفعه آبل إلى كوالكوم، ولكن الشركتان لم تكشفا عن المبلغ. وبالنظر إلى أن كوالكوم قادرة بالفعل على إنتاج رقائق المودم لشبكات الجيل الخامس 5G، في حين أن إنتل لا تزال تعمل على تطويرها، فيُعتقد أن التسوية سوف تساعد آبل في منافستها مع سامسونج والشركات المصنعة الأخرى التي أطلقت بالفعل هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ويرى محللون أن التسوية تعد فوزًا كبيرًا لشركة كوالكوم، وقد جاءت بعد عامين من المعارك القانونية المريرة بين الشركتين، كما يرون أنها سوف تساعد كوالكوم على العودة إلى المكانة البارزة التي احتفظت بها في أوائل عام 2010 حينما كان لها اليد الطولى في الانتقال إلى شبكات الجيل الرابع 4G وزادت الإيرادات بشكل كبير.

هذا؛ وتأتي التسوية بعد سنوات كانت تتهم فيها آبل شركة كوالكوم باستخدام ممارسات براءات الاختراع غير القانونية للحفاظ على احتكار رقائق المودم التي تربط الهواتف بشبكات البيانات المحمولة. ومن جانبها، كانت كوالكوم تتهم شركة آبل بأنها تستخدم تقنيتها دون أن تدفع ثمنها.

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ولم تذكر كوالكوم وآبل متى سيبدأ اتفاق التوريد الجديد. ونظرًا لأن إنتل لا تتوقع إطلاق رقائق 5G جاهزة للهواتف حتى العام المقبل، يُعتقد أن آبل سوف تسرع في اعتماد رقائق المودم من كوالكوم.

ومع ذلك فإن خروج إنتل من سوق رقائق المودم لا يعني بالضرورة أن كوالكوم ستصبح المورد الوحيد لشركة آبل، خاصةً بعد ما قال المديرون التنفيذيون للأخيرة في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي في محاكمة بين لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وشركة كوالكوم بأن سياسة آبل تسعى دائمًا إلى التعامل مع العديد من الموردين.

وعلاوة على ذلك، كشف مسؤولو آبل خلال محاكمة لجنة التجارة الفيدرالية أنهم أجروا محادثات مع سامسونج وميدياتك بشأن استخدام رقائق المودم لشبكات الجيل الخامس 5G في إصدار 2019 من هواتف آيفون، كما أن الشركة تعمل على تطوير رقائق مودم خاصة بها.