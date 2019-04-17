تنظيم فعالية خاصة في الولايات المتحدة للاحتفاء بفوز دولة الإمارات بأكبر مسابقة عالمية للروبوتات...

دبي - الخليج 365 :

أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، أن استضافة دولة الإمارات لمسابقة "فيرست جلوبال" للروبوتات تسهم بتوفير منصة عالمية لأفضل العقول الناشئة والمبدعة وتطور قدرات إمكانيات الطلاب المشاركين ليصبحوا رواد وقادة قطاع التكنولوجيا في المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية أجراها معاليه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، على رأس وفد مؤسسة دبي للمستقبل ضمّ خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل وعدداً من كوادر المؤسسة، في إطار الاستعدادات لتحدي "فيرست غلوبال" العالمي للروبوتات، المقرر تنظيمه بدولة الإمارات في أكتوبر المقبل، في سابقة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال عمر سلطان العلماء: "إن تكنولوجيا الروبوتات والذكاء الاصطناعي تمثل أحد أكثر القطاعات المستقبلية المهمة التي تستقطب المواهب والشباب وتشكل عاملاً رئيسياً في العديد من المجالات العملية التي ترسم مستقبل البشرية"، مشيراً إلى أن البطولة العالمية في دبي ستمثل منصة لألمع العقول والمواهب الشابة من مختلف أنحاء العالم التي ستعرض ابتكاراتها وإبداعاتها في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

وأشار معاليه إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي وترسيخ الشراكات العالمية وتوظيف وتطوير التكنولوجيا الحديثة في مختلف قطاعات العمل يمثل أدوات مهمة لدعم دولة جهود الإمارات في صناعة المستقبل.

واجتمع وفد مؤسسة دبي للمستقبل بحضور معالي يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية مع عدد من السياسيين وصناع القرار الأمريكيين في مقر الكونغرس "كابيتول هيل" في العاصمة واشنطن، ضم كلا من ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي، وستيني هوير القيادي في الحزب الديمقراطي الأمريكي، وعضوي مجلس الشيوخ الأمريكي جين شاهين وميت رومني، وماري رويس مساعد وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية في الولايات المتحدة، ودين كامين مؤسس "فيرست غلوبال".

ريك بيري: تحفيز الشباب حول العالم لتطوير مهاراتهم

وقال ريك بيري وزير الطاقة الأمريكي: "إن تنظيم هذه المسابقة العالمية في دولة الإمارات سيسهم في تشجيع الشباب حول العالم على تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، إضافة إلى دعم الجهود العالمية لمواجهة مختلف التحديات وبناء جيل المستقبل القادر على إيجاد حلول لها".

وأضاف الوزير الأمريكي قائلاً: "تحقق دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات متسارعة في مجال التكنولوجيا على مستوى المنطقة والعالم، ولدينا شراكة مميزة مع دولة الإمارات التي تمتلك رؤية متكاملة لتطوير القدرات الشبابية في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والتي تشكل أحد أهم أهداف مساعينا وجهودنا في جميع أنحاء العالم".

العتيبة: توظيف الطاقات الشبابية المبدعة لخدمة البشرية

من جهته، قال معالي يوسف العتيبة سفير دولة الإمارات في الولايات المتحدة الأمريكية: "يسرنا أن نستقبل وفد مؤسسة دبي للمستقبل خلال زيارته إلى مدينة واشنطن وذلك في إطار تعزيز الشراكة المتنامية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة. وأضاف معاليه: "نفخر بمبادرة مؤسسة دبي للمستقبل لتنظيم أكبر مسابقة عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتي تأتي في إطار تجسيد رؤية دولة الإمارات لعالم متطور يوظف مختلف التقنيات لمنفعة البشر أينما كانوا، في ظل قيم التعاون والتكامل بين الشعوب والتسامح الذي نرفعه شعاراً في عامنا هذا."

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وقال معاليه: "إن اجتماع الطاقات الشبابية المبدعة من كل أرجاء العالم في دبي في أول مسابقة من نوعها في المنطقة يسهم في توظيف تلك القدرات لخدمة البشرية وتعزيز قيم الأخوة الإنسانية والرخاء والسلم العالمي التي تحرص عليها دولة الإمارات منذ تأسيسها".

وقال ميت رومني عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية يوتا: "توفر مسابقة فيرست جلوبال فرصة للشباب في جميع أنحاء العالم للتعرف على بعضهم والعمل على مشاريع مشتركة والتعرف على الرؤى ووجهات النظر المختلفة وتعزيز مشاعر الأخوة الإنسانية بين الشباب".

وقال دين كامين مؤسس "فيرست غلوبال": "نحن سعداء للغاية بهذه الشراكة البارزة مع دولة الإمارات والتي ترفد جهودنا الرامية إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير مهارات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لدى الشباب ودعمهم للمساهمة في مسيرة التطور والتقدم العالمي. وسيتيح لهم هذا التحدي فرصة العمل بشكل جماعي وتعزيز روح الابتكار والإلهام ليصبحوا قادة المستقبل".

دعم جهود دولة الإمارات بتحفيز المواهب الشابة

وقال خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل: "سيسهم هذا الحدث العالمي بدعم جهود دبي ودولة الإمارات الهادفة إلى إبراز المواهب الشابة الواعدة من مختلف العالم وتزوديهم بالمهارات والأدوات اللازمة في المستقبل وتوظيف التكنولوجيا الحديثة ضمن مختلف القطاعات الحيوية في ظل التغيرات التي نشهدها في عصر الثورة الصناعية الرابعة".

وجرى الإعلان عن فوز دولة الإمارات بتنظيم تحدي "فيرست غلوبال" للمرة الأولى في المنطقة خلال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات التي استضافتها دبي في فبراير الماضي.

وتهدف المسابقة العالمية إلى تشجيع الشباب على تطوير قدراتهم في مجالات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا والابتكار وتمكينهم وتنمية مهاراتهم لتصميم مستقبلهم بأيديهم وعقولهم، والمساهمة في السباق العالمي لحل أكبر التحديات التي تواجهنا اليوم ومعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة وغيرها من خلال مسابقات رياضية لتطوير الروبوتات.

وتعقد الدورة الثالثة للتحدي العالمي في دبي بمشاركة أكثر من 2,000 متسابق تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاماً من 190 دولة، ويتم اختيار الفرق المشاركة في المسابقة بناء على نتائجها في سلسلة من الفعاليات تستمر طوال العام في مختلف دول العالم يتم خلالها توزيع مجموعة من الصناديق تضم أجزاءً وقطع إلكترونية لتصميم وتجميع روبوت بإمكانه إيجاد حلول ناجحة للعديد من التحديات والمهام المتنوعة التي تصممها هيئات ومؤسسات أكاديمية عالمية.

وشهدت الدورات السابقة مشاركة مئات الفرق الطلابية من مختلف أنحاء العالم لابتكار روبوتات تساعد في إيجاد حلول لتحدي الوصول إلى المياه النظيفة في مدينة واشنطن 2017، وتحدي توفير الطاقة المستدامة في مدينة المكسيك 2018، وسجلت اهتماماً عالمياً لافتاً.