"سامسونج إلكترونيكس" تحقق أكبر حصة من حلول شبكة الجيل الخامس في كوريا

عمَان - الخليج 365 :

أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس" مؤخراً عن امتلاكها لأكبر حصة من حلول شبكة الجيل الخامس في كوريا الجنوبية، متمكنة من ريادة المشهد وتصدر قائمة مزودي حلول شبكة الجيل الخامس في البلاد. وكانت خدمات الجيل الخامس قد أتيحت تجارياً للمستهلكين والمؤسسات في جميع مدن كوريا البالغ عددها 85 مدينة، من خلال شركات الاتصالات الثلاث العاملة فيها.

وكانت شركات الاتصالات الكورية قد بدأت بنقل إشارات شبكة الجيل الخامس في مدينة سيول والمدن الكبرى منذ الأول من شهر كانون الأول 2018، باستخدام محطات راديو وحلول أساسية تعتمد على شبكة الجيل الخامس، مزودة من قبل وحدة شبكات الأعمال التابعة لشركة "سامسونج إلكترونيكس".

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة أعمال الشبكات في "سامسونج إلكترونيكس"، بول شيون: "ينتابنا الفخر بالدور الأساسي الذي أسهمت من خلاله حلولنا الاستثنائية لشبكة الجيل الخامس في الانتشار الكبير لهذه الشبكة في السوق الكورية، والتي تعد بدورها أول سوق في العالم تتيح للمستهلكين تجربة هذا الجيل الجديد. وباعتبارها رائدة الابتكار في مجال الجيل الخامس، عدا عن أنها إحدى المزودين القلائل لحلول شبكة الجيل الخامس المتكاملة، فإن سامسونج على استعداد تام لدفع حدود شبكة الجيل الخامس بشكل متواصل".

هذا وبدأت شركات الاتصالات في كوريا بطرح الخدمات التجارية لشبكة الجيل الخامس باستخدام محطات راديو قاعدية تعمل ضمن نطاق تردد 3.5 جيجاهيرتز من "سامسونج"، التي تعد من أحدث الوحدات على مستوى القطاع، والتي تتسم بميزة السهولة في التركيب في المواقع الحالية للمشغلين دون الحاجة إلا لتغييرات بسيطة، ما أسهم عبر هذه الميزة في تمكين شركات الاتصالات من نشر شبكة الجيل الخامس التي تضم عشرات الآلاف من محطات الراديو بغضون أشهر قليلة.

وتدعم حلول شبكة الجيل الخامس الافتراضية التي تستخدم القسم المركزي والتي تم توفيرها لشركات الاتصالات الكورية لغايات تجارية، شبكات الجيل الرابع إلى جانب خدمات شبكة الجيل الخامس بالوضعية غير المستقلة Non-Standalone (NSA)، والتي تستخدم نظام LTE كركيزة أساسية لتحقيق التغطية وإدارة التنقُل. ومن الممكن أن تنتقل هذه الحلول إلى وضعية الشبكة المستقلة Standalone (SA)، من خلال تحديث بسيط للبرمجيات في المستقبل. وتطبق حلول "سامسونج" العديد من تقنيات الجيل الخامس الأساسية، والتي يعد من بينها ميزة فصل مستويي التحكّم والمستخدم Control and User Plane Separation، التي تساعد مشغلي الشبكات على توسيع نطاق شبكاتهم ودعم الخدمات الجديدة التي تتيحها تكنولوجيا الجيل الخامس.