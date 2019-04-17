شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك راقب طاقم CNN أثناء فضيحة تسريب البيانات حتى داخل الحمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث من موقع Wired عن رد فعل شركة فيس بوك على أخبار فضيحة Cambridge Analytica فى مارس 2018، واستغرق إعداد التحقيق 15 شهرًا.

ووفقًا لتقرير Wired، انحدرت الأوضاع داخل فيس بوك إلى حالة من الفوضى بعد أن فجر موظف سابق فى Cambridge Analytica ، يدعى Christopher Wylie، مفاجأة بشأن خرق البيانات التى أوضح فيس بوك أنها أثرت على ما يصل إلى 87 مليون مستخدم.

واستغرق الأمر من فيس بوك خمسة أيام للرد على هذه التقارير.

وقال أحد أعضاء فريق الاتصالات فى ذلك الوقت لـ "وايرد": "كان لدينا مئات من المراسلين يغمرون البريد الوارد لدينا ، ولم يكن لدينا ما نخبرهم به"، وأضاف :"أتذكر عندما كنت امشى إلى أحد الكافيتريات واسمع موظفين آخرين يقولون ،" لماذا لا نقول أى شيء؟ لماذا لا يحدث شيء؟

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أخبرت شيريل ساندبرج ، رئيسة عمليات فيس بوك ، موقع Wired أن "تلك الأيام الخمسة كانت طويلة جدًا" وأن استجابة الشركة المتأخرة كانت خطأ.

وفى النهاية ، ظهر مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج على CNN فى مقابلة تلفزيونية، وذكر موقع "وايرد" إن فيس بوك تجاهل شبكة سى بى إس وبى بى إس وأجرى المقابلة مع لورى سيجال، وخلال المقابلة ، اعتذر زوكربيرج للمستخدمين لأول مرة.

لكن الشركة كانت لا تزال على أهبة الاستعداد، لدرجة أن مسئول الاتصالات أخبر Wired بأنهم كانوا مطالبين بمراقبة أعضاء طاقم كاميرا CNN فى جميع الأوقات ، حتى عندما يذهبون إلى الحمام.

وقال :"تم التعامل مع أطقم كاميرات الشبكة مثل الجواسيس المحتملين"