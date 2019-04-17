أبرز 5 حواسيب محمولة تتمتع بأطول عمر للبطارية خلال عام 2019

بالرغم من تطور الحواسيب المحمولة، ودعمها للكثير من الميزات؛ إلا أن قصر عمر البطارية مازال يمثل نقطة ضعف بالنسبة للكثير منها، وهذا بالطبع يمثل مشكلة للكثير من المستخدمين، لذلك يعتبر عمر البطارية أحد العوامل المهمة التي يجب أن نضعها في الاعتبار عند شراء حاسوب محمول جديد؛ خاصةً وأننا نعتمد على هذه الحواسيب كثيرًا أثناء التنقل واجتماعات العمل المهمة.

ملاحظة: لابد أن نضع في الاعتبار أن دقة الشاشة، ونوع وحدة المعالجة المركزية هي من أهم العوامل التي تؤثر على عمر البطارية.

استنادًا إلى اختبار البطارية المكثف الذي أجراه الموقع التقني CNET، سنستعرض أبرز 5 حواسيب محمولة تتمتع بأطول عمر بطارية خلال عام 2019، وقد كان الاختبار عبارة عن تشغيل مقطع فيديو بشكل مستمر عبر الإنترنت باستخدام الواي فاي Wi-Fi.

1- حاسوب LG Gram 15:

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– عمر البطارية: 13 ساعة و58 دقيقة.

إذا كان عمر البطارية الطويل، وحجم الشاشة الكبيرة هي أهم الأشياء التي تبحث عنها؛ فإن حاسوب LG Gram 15 يعتبر خيارًا مثاليًا لك.

بالإضافة إلى تصميمه الأنيق، وكونه واحدًا من أخف الحواسيب المحمولة على الإطلاق، فهو يتميز أيضًا بعمر بطارية كبير جدًا، حيث يفوق الطراز السابق في سلسة حواسيب LG Gram بنحو 4 ساعات تقريبًا.

يأتي الجهاز بشاشة 15.6 بوصة، بدقة 1920 × 1080 بكسل، وتعمل باللمس، كما يدعم الجهاز لوحة مفاتيح ذات إضاءة خلفية، وقارئ بصمات الأصابع Fingerprint ID.

يعمل الجهاز بمعالج الجيل الثامن من إنتل Core i7-8550U، وبطاقة رسوميات HD Graphics 520 من إنتل، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بسعة 1 تيرابايت.

2- حاسوب Asus NovaGo:

– عمر البطارية: 13 ساعة و12 دقيقة.

إذا كنت تبحث عن جهاز يعمل كحاسوب محمول، وجهاز لوحي، ويتمتع بعمر بطارية يدوم معك طول اليوم؛ فإن حاسوب Asus NovaGo يُعد خيارًا مثاليًا لك، كما يأتي بتصميم أنيق ويعمل بنظام التشغيل ويندوز 10.

أهم ما يميز هذا الحاسوب أنه يعمل بمعالج كوالكوم Snapdragon 835، الذي يجعله يستهلك طاقة أقل بنسبة 25%.

يأتي الجهاز بشاشة 13.3 بوصة، وبدقة 1920 × 1080 بكسل؛ تعمل باللمس، وقابلة للدوران بزاوية 360 درجة، ويدعم عددًا كبيرًا من المنافذ المقسمة كالتالي: منفذين من نوع USB 3.1 Type-A، ومنفذ HDMI، وبطاقة microSD، ومنفذ سماعة الرأس التقليدي بمقاس 3.5 ملم.

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ويعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 835 من كوالكوم بتردد 2.6 جيجاهرتز، وبطاقة رسوميات Adreno 540 من كوالكوم، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت.

3- حاسوب لينوفو ThinkPad X1 Carbon:

عمر البطارية: 13 ساعة و7 دقائق.

يتميز حاسوب لينوفو ThinkPad X1 Carbon إصدار عام 2018 بشاشته التي تأتي بمقاس 14 بوصة، بدقة 2560 × 1440 بكسل، كما أنها تدعم تقنية العرض Dolby Vision HDR التي توفرها لينوفو في عدد من منتجاتها الأخرى؛ لتوفير المزيد من السطوع والتباين، ودقة الألوان، كل ذلك مع الحفاظ على عمر بطارية أطول، مما يجعل منه خيارًا مناسبًا للرسامين، ومصممي الجرافيك.

يعمل الجهاز بمعالج Core i7-8650U من إنتل، وبطاقة رسوميات HD Graphics 620 من إنتل أيضًا، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجا بايت من نوع LPDDR3، وقرص تخزين داخلي PCIe SSD بسعة 1 تيرابايت.

4- حاسوب LG Gram 14:

يعتبر حاسوب LG Gram 14 هو أول حاسوب من فئة أجهزة 2×1 ينضم إلى سلسلة حواسيب Gram، حيث يعمل كحاسوب محمول، وجهاز لوحي. ويأتي بتصميم أنيق، مع عمر بطارية طويل للغاية، وأداء قوي، بالإضافة إلى وزنه الخفيف جدًا؛ مما يجعله الخيار الأمثل إذا كنت تسافر كثيرًا.

يأتي الجهاز بشاشة 14 بوصة، من نوع IPS، وبدقة 1920×1080 بكسل، وتعمل باللمس، وقابلة للدوران بزاوية 360 درجة. كما يضم مستشعرًا لبصمة الأصابع على زر التشغيل، ويأتي معه قلم LG Stylus الإلكتروني.

يعمل الجهاز بمعالج الجيل الثامن Core i7-8565U من إنتل بتردد 1.8 جيجاهرتز، وبطاقة رسوميات HD Graphics 620 من إنتل أيضًا، مع خيارين لذاكرة الوصول العشوائي بسعة 8 أو 16 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع SSD بمساحة 512 جيجابايت.

5- حاسوب سامسونج Notebook 9 Pro:

– عمر البطارية: 8 ساعات و 53 دقيقة.

يعتبر حاسوب حاسوب Notebook 9 Pro هو أحدث الحواسيب المحمولة التي أعلنت عنها سامسونج في بداية 2019، ويوفر أداءً جيدًا، وعمرًا طويلًا للبطارية، بالإضافة إلى أنه يتمتع بهيكل أنيق، وخفيف الوزن.

يأتي حاسوب سامسونج نوت بوك بشاشة 13.3 بوصة، بدقة 1920×1080 بكسل، مع قلم إلكتروني، ومستشعر لبصمة الأصابع.

ويعمل بمعالج الجيل الثامن Intel Core i7، وبطاقة رسوميات Intel UHD 620، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت، وقرص تخزين من نوع PCIe NVMe بسعة 256 جيجابايت، وبطارية قدرتها 55 واط/ساعة تدعم تقنية الشحن السريع.