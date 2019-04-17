شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يشارك تحالف "GAME" لمساعدة رواد الأعمال الصغار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك عن تعاونها مع التحالف العالمى من أجل الريادة الجماعية والذى يعرف بـ Global Alliance for Mass Entrepreneurship أو اختصارا بـ (GAME) من أجل مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة فى الهند على بناء أعمالهم التجارية باستخدام المنصات الرقمية لتجميع الطلبات وتسويق المنتجات واكتساب العملاء.

ووفقا لما نشره موقع TOI الهندى، فإن الهدف من هذه الشراكة هو زيادة خلق فرص العمل وزيادة تمكين أصحاب المشاريع ، وذلك تمشيا مع التزام فيس بوك بتدريب 5 ملايين شخص على المهارات الرقمية وريادة الأعمال بحلول عام 2021 ، حسبما جاء فى بيان للشركة، حيث قالت :"ستبدأ GAME و فيس بوك مشاركتهما فى مشروع يمكّن المجتمعات المحلية من رواد الأعمال الريفيين - باستخدام الأساليب الرقمية والمادية ، واستعراض المناظر الطبيعية وتحديد الحلول لمنظِمات المشاريع وتحدى الجائزة الكبرى للنماذج المبتكرة التى تحفز إنشاء أعمال جديدة"

وأضاف البيان:" سيتم إطلاق المرحلة الأولى هذا العام وتشمل 10 ولايات هندية بما فى ذلك كارناتاكا وأندرا براديش وتيلانجانا وجامو وكشمير ومهاراشترا وغيرها".

وأشار البيان إلى أن النساء يشكلن حاليا 23 فى المائة من مستخدمى الإنترنت وستة فى المائة من رواد الأعمال فى الهند، وتهدف الشراكة إلى تحسين مشاركة المرأة بشكل كبير فى القوى العاملة من خلال ريادة الأعمال من خلال زيادة استخدام الإنترنت وزيادة إمكاناتها للتواصل والتمكين.