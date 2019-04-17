شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون يعلن عن خطوات صارمة للحد من المنتجات المقلدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن موقع أمازون عن اتخاذ خطوات إضافية لإيقاف البائعين المزيفين، إذ صرح "دهارمش ميهتا"، نائب رئيس أمازون لثقة المستهلك ودعم الشركاء، أن الشركة تحقق تقدمًا فى تقليل كمية المنتجات المقلدة على الموقع، وأعترف بأن الشركة لا تزال بعيدة عن القضاء على هذه المشكلة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى أضافت أمازون حتى الآن 500 علامة تجارية إلى مبادرة Project Zero، والتى تم طرحها فى فبراير وتهدف إلى منح البائعين مزيدًا من التحكم فى السلع المقلدة.

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وأضاف ميهتا: "لقد واصلنا إحراز تقدم فى تقليل كمية المنتجات المقلدة فى متجرنا، ولكن الحقيقة هى أن هذا العدد اليوم ليس صفراً، ولا تزال هناك مواد مزيفة".

وسحبت أمازون ثلاثة مليارات منتجات مشبوهة من الموقع العام الماضى قبل أن يشاهدها الجمهور، ومع ذلك، لم يستطع Mehta تحديد عدد المنتجات المزيفة المتوفرة حاليًا على Amazon.

جدير بالذكر أن أمازون تعرضت للانتقادات مرارًا وتكرارًا لفشلها فى فحص البائعين الخارجيين، فعادة ما تدخل العناصر المقلدة إلى Amazon نتيجة لسوقها التابع لجهة خارجية، حيث يمكن للبائعين سرد منتجاتهم مباشرة على الموقع.