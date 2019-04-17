إتش بي تعلن عن حواسيب محمولة ومحطات عمل جديدة

أعلنت شركة إتش بي HP اليوم عن مجموعة من أجهزة الحاسب المحمولة الموجهة للأعمال والمصممة لمكتب المستقبل، بما في ذلك أجهزة حاسب محمولة من فئة EliteBook، بالإضافة إلى محطات عمل محمولة من Z Book، وشاشة بقياس 32 إنش لرجال الأعمال.

وجاء الإعلان كجزء من مشاركتها في فعاليات مؤتمر القمة السنوي الثالث للابتكار في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا EMEA بمدينة برشلونة الإسبانية

وقال آندي رودس Andy Rhodes، الرئيس العالمي للأنظمة الشخصية التجارية في شركة إتش بي، في بيان: “لتحقيق ثقافة الابتكار، فإن الشركات في كل مكان تركز على مشاركة الموظفين، وتلعب التكنولوجيا التي تعتمدها تلك الشركات دوراً هاماً”.

وأضاف “نحن نساعد الشركات على بناء مكتب المستقبل من خلال تقديم خبرات تقنية فائقة تساعد موظفي اليوم، كما نوفر لأقسام تكنولوجيا المعلومات حلول أمان من الجيل التالي لمواجهة تهديدات الغد بثقة”.

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تأتي أجهزة الجيل السادس من سلسلة حواسيب HP EliteBook 830/840/850 G6 المحمولة بثلاثة أحجام للعرض، 13 و 14 و 15.6 إنش، والتي توفر الكثير من الجودة والوظائف بالمقارنة مع سلسلة EliteBook 1000 الأكثر تميزًا بنقاط سعر منخفضة.

ويوفر كل حاسب منها معالجات إنتل Core vPro الأسرع، وشاشات أكثر إشراقًا من ذي قبل بقدرة سطوع تصل إلى ألف شمعة في المتر المربع الواحد، وتحسين الاتصال، بما في ذلك شبكة 4G، وعمر بطارية يصل إلى 18 ساعة في اليوم.

ويشتمل حاسب HP EliteBook 830 G6 على دعم لمعيار الشبكة اللاسلكية الجديد Wi-Fi 6، والذي يمكن أن يوفر نقل بيانات أسرع بثلاث مرات مقارنة بالجيل السابق.

HP EliteBook x360 G6:

يشبه أحدث إصدار من حاسب EliteBook x360 سلسلة EliteBook 800، ويعمل بشكل مشابه، لكنه يأي بشكل قابل للتحويل مع أربعة أوضاع استخدام، ودعم لقلم الشركة الإلكتروني HP Smart Pen.

وتقول الشركة إن هذا الحاسب يعد أذكى حاسب محمول قابل للتحويل موجهة للأعمال في العالم، مع عرض واضح في الهواء الطلق.

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محطات العمل HP ZBook 14u/15u G6:

توفر محطات العمل المتنقلة الجديدة من إتش بي HP ZBook 14u G6 و HP ZBook 15u G6 معالجات إنتل من الجيل الثامن عالية الأداء Core vPro، وذاكرة وصول عشوائي تبلغ 32 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية SSD بسعات تتراوح بين 128 جيجابايت و 2 تيرابايت، وذلك مع شاشات IPS بدقة 4K UHD وحجم 14 أو 15.6 إنش.

وتدعي الشركة أن HP ZBook 14u هو أرفع حاسب محطة عمل محمول في العالم، مع قدرة رسوميات أكبر بنسبة 50 في المئة لمعالجة نماذج CAD ثلاثية الأبعاد أو معالجة مقاطع الفيديو باستخدام الجيل التالي من بطاقات رسوميات AMD.

توفر الشاشة الجديدة بقياس 31.5 إنش دقة تصل إلى QHD، مع ثلاثة حواف جانبية صغيرة للغاية، ومدخلات HDMI و DisplayPort و USB-C.

بالإضافة إلى الأجهزة، فقد أعلنت إتش بي أيضًا عن حل أمان ضد البرامج الضارة يسمى HP Sure Sense، والذي يشكل إضافة إلى مجموعة الشركة الشامة من برامج وخدمات الأمان التي تركز علي الاعمال التجارية.

ويسخر الحل الأمني إمكانيات الذكاء الاصطناعي والتعلم العميق لتمكين الحماية ضد البرامج الضارة في الوقت الفعلي، حتى لو لم تكن البرامج الضارة قد اكتشفت من قبل، مع الحد الأدنى من التأثير على أداء النظام.

وبحسب الشركة، فإن هناك أكثر من 350 ألف نوع جديد من البرامج الضارة التي يتم اكتشافها يوميًا، ويركز معظمها حول طلب الفدية، مما يفرض وجود جيل جديد من حلول الأمان للدفاع ضد التهديدات سريعة التطور.

ومن المفترض وصول حل HP Sure Sense بشكل مدمج مع أجهزة سلسلة HP EliteBook 800 G6 و HP ZBook 14u و HP ZBook 15u، على أن يتاح لأجهزة الحاسب الأخرى من شركة إتش بي المخصصة للأعمال التجارية.

ووفقًا لتصريحات الشركة، فإن الحل الجديد يعمل بشكل جيد إلى جانب حلول مكافحة البرامج الضارة الحالية، وتقول إتش بي إنها تعتزم شحن التشكيلة الجديدة من الأجهزة في الفترة ما بين شهري مايو ويونيو.