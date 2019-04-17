5 من أفضل برامج تعديل الصور على الأيفون iPhone

برامج تعديل الصور على الأيفون iPhone تحديداً دوناً عن غيره من الهواتف هامة للغاية ومتفوقة في الحقيقة على غيرها من الهواتف أيضاً، ربما لهذا فإن معظم المصورين المحترفين والمهتمين بالتصوير يمتلكون هواتف أيفون.

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أحد الأسباب التي تجعل برامج تعديل الصور على الأيفون iPhone هامة لملاك الجهاز هو أن الأيفون دائماً ما يقدم أفضل كاميرا موجودة في جيله ويقدم صوراً أفضل من غيره من الهواتف قد تقترب في أوقات كثيرة من جودة صور الكاميرات الإحترافية الـ DSLR وغيرها من الكاميرات الإحترافية لذا فإنك ستحتاج إلى برنامج مناسب لتتمكن من تعديل هذه الصور وجعلها تقترب من الشكل والمنتج النهائي الذي تحبه وترغب فيه .

أفضل برامج تعديل الصور على الأيفون iPhone :

لأن متجر IOS يمتلك تعليمات صارمة فإن معظم البرامج الجيدة والتي يمكنك أن تعتمد عليها فعلاً فهي برامج مدفوعة أو تمتلك نسخ مدفوعة، لحسن الحظ معظم هذه البرامج رخيصة الثمن ولا تتجاوز ال5 دولارات في السعر لذا سننوه على البرامج المدفوعة والمجانية وسعرها بالطبع .

برنامج Glitch Art Studio هو برنامج مذهل ويقدم تعديلاً سهلاً وبسيطاً على الصور التي تلتقطها بعدسة هاتفك، فهو يضيف بعض مؤثرات الـ Glitch Art أو فن التشويش والتسعينات على الصور لتشعر بأن صورك قد تم إلتقاطها في فترة التسعينات.

يأتي البرنامج في نسختين واحدة مجانية وتضم مجموعة مبدأية من الفلاتر والتأثيرات وأخرى مدفوعة وتضم مجموعة أكبر من الفلاتر بالطبع وبسعر 5 دولار تقريباً، عندما تطبق هذا التأثير على صورك ستشعر بأنها تعرض على تلفاز قديم للغاية ومكسور أيضاً .

إن لم تعجبك التأثيرات المحفوظة بالفعل في البرنامج يمكنك صنع واحد خاص بك داخل البرنامج .

رابط تحميل البرنامج

يقوم هذا البرنامج بتحويل أي صورة تلتقطها إلى لوحة فنية مرسومة من قبل فنانين عصر النهضة والفنانين المشهورين الذين ترى لوحاتهم معلقة في المتاحف العالمية.

يأتي البرنامج بمجموعة من 70 تأثير مختلف يعطيك تأثير لوح مختلف كما ترى في الصورة أعلاه، النسخة المجانية تأتي بـ 10 تأثيرات فقط على عكس شقيقتها المدفوعة والتي تأتي بأكثر من 70 تأثير مختلف، كل واحد من هذه التأثيرات يعطيك ثلاثة إختيارات لدمج التأثير مع الصورة كما يمكنك بالطبع صناعة التأثير الخاص بك .

البرنامج يتوافر بنسخة مدفوعة بسعر 2 دولار تقريباً ونسخة مجانية ويمكنك تحميله من هنا .

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هذا البرنامج هو خليط بين برنامج تعديل للصور وبرنامج كاميرا للتصوير، يوفر البرنامج مجموعة واسعة من الاختيارات لإستخدام الكاميرا مثل مستشعر للإبتسامة وتعديل العمق والزوم وحتى Timer ومثبت للصورة بالإضافة إلى مجموعة واسعة من الإمكانيات والخيارات الإحترافية المختلفة والمتنوعة في البرنامج .

يمكنك أيضاً التعديل على الصور بعد أن تلتقطها وتغيير الكثير فيها من مختلف الخصائص والتعديل عليها كما لو انك تتعامل مع الحاسب الشخصي .

البرنامج يأتي في نسختين واحدة مجانية والأخرى مدفوعة بسعر 3 دولار تقريباً ويمكنك تحميله من هنا .

هذا البرنامج هو الأقوى على الإطلاق في تعديل الصور والعبث فيها وتحسينها على الهواتف، والجزء الأفضل في هذا البرنامج أنه مجاني تماماً ويعمل مع أي جهاز أيفون موجود في السوق.

يمتلك البرنامج مجموعة واسعة من التأثيرات والفلاتر المختلفة التي يمكنك العمل معها مباشرةً بالإضافة إلى مجموعة أوسع من التأثيرات التي يمكنك تطبيقها على البرنامج وصناعة التأثير الخاص بك من داخل البرنامج .

يمكنك تحميل البرنامج مجاناً من هنا .

يقوم هذا البرنامج بإرسال كل صورك عبر الزمن لتصبح كلها معالجة من خلال تقنية الـ 8Bit والتي كانت منتشرة في فترة الثمنينات والأجيال الأولى من التصوير الرقمي والكومبيوتر بالإضافة إلى أنظمة الألعاب.

يقوم هذا البرنامج بمحاكاة كل هذه الأنظمة وتقديم منتج نهائي وتأثير نهائي على صورتك والفيديو الخاص بك من خلال تأثيرات الـ 8bit ويمكنك حتى إختيار النظام الذي ترغب في محاكاته من خلال البرنامج فيمكنك ان تجعل صورك تبدو وكأنها إلتقطت من كاميرا Gameboy Advance أو غيره من الأنظمة المختلفة .

البرنامج يأتي في نسخة مدفوعة سعرها 2 دولار ونسخة اخرى مجانية، يمكنك تحميل البرنامج من هنا .