4 أفضل برامج الأندرويد لإبريل 2019

هناك الكثير من برامج الأندرويد الموجودة على متجر جوجل Play وعلى المتاجر الأخرى للأندرويد وهي تخدم الكثير والكثير من الخدمات وتقدم الكثير من المميزات وهي مكتبة تزداد في الحجم كل ساعة .

وسط كل هذه البرامج العديدة والمميزة لنظام تشغيل أندرويد المنتشر والذي يعمل على مجموعة واسعة من الأجهزة يصبح من الصعب أن تتبع البرامج المميزة والبرامج التي قد تحتاجها وقد تساعدك في أمر ما لم تكن تعرف بأنك في حاجة إلى المساعدة به .

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لذا نقدم لكم اليوم أفضل 4 برامج أندرويد لشهر إبريل 2019 – وهي سلسلة شهرية نقدمها ونتحدث فيها عن أفضل برامج قمنا بتجربتها للأندرويد بفوائدها ورابط تحميلها المعتمدة من متجر جوجل .

أفضل 4 برامج الأندرويد لإبريل 2019

كعادتنا سنقدم لكم إسم البرنامج وصورة له وبالأسفل سنقدم شرحاً مبسطاً عن البرنامج ومالذي يقوم به وإن كان يمتلك نسخ مجانية أو مدفوعة فقط وبالطبع في الأسفل سنضع رابط التحميل الخاص بالبرنامج من متجر جوجل .

يقدم هذا البرنامج ميزة بسيطة وقد تكون مجهولة للكثيرين فهو يساعدك على تصغير وتقليل عدد التنبيهات التي تظهر لك والتي تأتيك من البرامج المختلفة التي تمتلكها على جهازك، يقوم هذا البرنامج ببساطة على محاولة تقليل التنيبهات التي تصلك قدر الإمكان وحجب التنبيهات الغير مرغوب فيها والغير مطلوبة لتتمكن من الوصول إلى التنبيهات التي ترغب فيها والهامة فقط، يمكنك أيضاً إختيار التنبيهات التي ترغب في حجبها وغيرها.

لا تقلق فالتنبيهات التي تم حجبها لن تختفي إلى الابد بل ستظهر لك مجدداً من خلال تنبيه من البرنامج يخبرك بأنك وصلك عدد من التنبيهات بينما كنت مشغولاً .

البرنامج بالطبع مجاني ويمكنك تحميله من هنا .

كما يتضح لك من إسم البرنامج فإن هذا البرنامج هو البرنامج المثالي لمن يرغب في إستخدام خاصية Stories في Instgram بشكل أجمل وأفضل.

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البرنامج يسمح لك بالإختيار بين مجموعة من القوالب والتأثيرات المختلفة وإضافة الصور والفيديوهات إليها والمساعدة لإضافتها إلى الـ Story الخاصة بك على Instgram .

البرنامج سهل للغاية وذو واجهة جميلة ومميزة .

INSTA STORY مجاني بالطبع ويمكنك تحميله من هنا .

هذا البرنامج موجه بشكل أساسي لمن يحب تنظيم وقته والعمل بشكل ذكي، فهذا البرنامج يسمح لك بتنظيم وقتك وتسجيل الوقت الذي بدأت فيه العمل والوقت الذي إنتهيت فيه من عملك كما أنه يسمح لك بمتابعة فريق عملك عن طريق إضافته في البرنامج لتتمكن من تتبع الفريق ومعرفة المجهود الذي بذلوه والوقت الذي تم بذله وهل تمكنوا من إنجاز شيء في هذا الوقت أم لا .

البرنامج يعتبر جزء من حزمة من البرامج موجودة لمختلف المنصات والأجهزة المحمولة والمنزلية بالإضافة إلى نسخة ويب لا تحتاج لتحميل لتتمكن من تشغيلها .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

لا يحتاج هذا البرنامج إلى الكثير من الشرح فهذا البرنامج يتيح لك تعديل صورك بشكل إحترافي من هاتفك المحمول ويتيح لك التغيير في مختلف خواصها كما لو كنت تستخدم نسخة مصغرة من برنامج Light Room .

يمكنك تفتيح الصورة أو تغيير ألوانها أو العبث قليلاً في الألوان ودمج الصور معاً من خلال هذا البرنامج .

البرنامج مجاني ويمكنك تحميله من هنا .