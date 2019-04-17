تكنولوجيا: Oppo تطلق رسمياً هاتف Reno 10x Zoom لأسواق الشرق الأوسط

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة أوبو في في فعاليات مؤتمرها الذي عقد في دبي اليوم عن إطلاق أحدث إصداراتها من الهواتف الذكية المميزة Reno 10x Zoom إلى أسواق الشرق الأوسط، وهو الإصدار الأول من خط إنتاج Reno الجديد من العملاق الصيني، حيث يأتي بنقطة تسويق رئيسية في ميزة التكبير Hybrid حتى 10 مرات.

تصميم غير تقليدي لكاميرة السيلفي ينطلق في هاتف Reno 10x Zoom منOppo لأسواق الشرق الأوسط، حيث تقدم Oppo التصميم المنبثق المائل لكاميرة السيلفي التي تضم مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل.

Advertisements

مواصفات هاتف Oppo Reno:

شاشة AMOLED بحجم 6.6 إنش بحماية من زجاج Corning Gorilla 6

جودة عرض 2340 في 1080 بيكسل

أبعاد الشاشة 19.5:9، كما تشغل الشاشة نسبة 93.1 من إطار الهاتف

رقاقة معالج Snapdragon 855 ثماني الأنوية

نظام تشغيل Android Pie

سعة تخزينية 256 جيجا بايت

ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام

بطارية بقدرة 4065 mhA

دعم ميزة الشحن السريع VOOC Charge 3.0

كاميرا خلفية إعدادات ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسة f/1.7 ومستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزاوية عرض 120 وفتحة عدسة f/2.2 / بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 13 ميجا بيكسل وميزة تكبير Hybrid حتى 10 مرات.

أيضاً من المقرر أن يتوفر هاتف Oppo Reno بسعر 1.899 درهم أمارتي أو 1.899 ريال سعودي، على أن يتوفر في سوق المملكة العربية السعودية في 25 من أبريل، بينما يتوفر في سوق الأمارات في 22 من أبريل.

اعلان

