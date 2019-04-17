الهاتف Oppo F11 Pro Marvel Edition سيصل رسميًا في اليوم 24 أبريل

فاطمة أيت طالب - دبي -

تم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Oppo F11 Pro بشكل رسمي في بداية الشهر الماضي، ولكن هناك نسخة جديدة من هذا الهاتف ستأتي بمناسبة إصدار النسخة الأحدث من فيلم Avengers. في الواقع، لقد عقدت شركة Oppo شراكة مع شركة Marvel للكشف عن الهاتف Oppo F11 Pro Marvel Edition في ماليزيا يوم 24 أبريل، وهو نفس اليوم الذي سيتم فيه عرض فيلم Avengers الأحدث في صالات السينما.

سيضم الهاتف Oppo F11 Pro Marvel Edition واجهة خلفية زرقاء اللون مع شعار Avengers. ونحن نتوقع أن يأتي هذا الهاتف كذلك مع علبة خاصة ومع بعض الملحقات الحصرية. وبصرف النظر عن المظهر، فسوف تبقى المواصفات التقنية لهذا الهاتف مماثلة لمواصفات الهاتف Oppo F11 Pro العادي.

Advertisements

للتذكير، الهاتف Oppo F11 Pro يضم مواصفات تقنية تشمل شاشة IPS LCD بحجم 6.53 إنش وبدقة +FullHD تملك الذاكرة العشوائية الخاصة بها للحفاظ على الطاقة، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل تضم عدسة بفتحة 2.0، وكاميرا خلفية مزدوجة بدقة دقة 48 ميغابكسل وأخرى ثانوية لإستشعار معلومات العمق بدقة 5 ميغابكسل مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 1.8، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة بفتحة 2.4. وجدير بالذكر أن الكاميرا الخلفية الرئيسية تستخدم تقنية البكسلات المتراصة لإلتقاط صور بدقة 12 ميغابكسل مع وعود بتحسين الحدة وخفض مستويات الضوضاء. هناك أيضًا وضع Ultra Night والذي سيعمل على نحو مماثل لوضع Night Sight في هواتف جوجل، ووضع Night Mode في هواتف Huawei.

الهاتف Oppo F11 Pro يضم كذلك بطارية بسعة 4000mAh تدعم تقنية الشحن السريع Oppo VOOC مما يسمح وفقا لشركة Oppo بشحن هذه البطارية بالكامل في غضون 86 دقيقة. ومع ذلك، عملية الشحن تتم من خلال منفذ MicroUSB القديم، بدلا من USB Type-C. وبغض النظر عن البطارية، فالهاتف Oppo F11 Pro يستخدم كذلك المعالج MediaTek Helio P70 لمعالجة البيانات والمهام مع العلم بأنه يأتي أيضًا مع 4GB أو 6GB من الذاكرة العشوائية، كما أنه يأتي مع 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية غير القابلة للتوسع.

للآسف، المعلومات المتعلقة بسعر الهاتف Oppo F11 Pro Marvel Edition لم يتم الكشف عنها حتى الآن، ولكن ينبغي على المهتمين توقع دفع أموال إضافية نظرًا إلى أن هذا الهاتف سيمثل نسخة خاصة ومحدودة من الهاتف Oppo F11 Pro الحالي.