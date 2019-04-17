آبل تضيف إجراء جديد لتأكيد الإشتراكات على متجر iTunes App Store

فاطمة أيت طالب - دبي - كان من السهل جدًا على مستخدمي متجر iTunes App Store الدفع مقابل إشتراك لا يريدونه إذا إستخدموا مستشعر بصمات الأصابع Touh ID للمصادقة. مجرد لمسة بسيطة لمستشعر البصمة يمكن أن يتسبب في دفعهم ثمن إشتراك لا يريدونه. كان هذا يمثل مشكلة لأن معظم المستخدمين سيضغطون على الزر الرئيسي لمحاولة الخروج من التطبيق عندما يرون النافذة المنبثقة للإشتراك. نظرًا لأنه تم تفعيل مستشعر البصمة Touch ID، فسوف يتم المصادقة على عملية الإشتراك في شيء لا يريدونه.

أخيرًا، تعمل شركة آبل على إصلاح هذا الأمر من خلال إضافة إجراء لتأكيد العملية. عندما يقوم المستخدمون بالضغط على زر الإشتراك في متجر App Store، ثم المصادقة بإستخدام Touch ID أو Face ID، فسوف يتم عرض إشعار منبثق جديد لتأكيد ما إذا كانوا يرغبون في المضي قدمًا في عملية الإشتراك أم لا.

سيكون للإشعار أيضًا خيار للإلغاء والعودة في حالة تغيير رأيهم. وبخصوص هذا الموضوع، صرحة شركة آبل بالقول : ” سوف يستمر الإشتراك ما لم يتم إلغاؤه في الإعدادات قبل يوم واحد على الأقل من إنتهاء فترة الإشتراك “.

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أفادت التقارير أن شركة آبل قامت بتطبيق هذا التغيير خلال الأيام القليلة الماضية وكانت هناك تقارير من المستخدمين في جميع أنحاء العالم تفيد بأنهم يشاهدون الآن إجراء التأكيد هذا في متجر iTunes App Store.