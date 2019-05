الهاتف Redmi Y3 سيصل في اليوم 24 أبريل مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد سبعة أشهر من إطلاق الهاتف Redmi Y2، أصبحت شركة Xiaomi تستعد للكشف عن خليفة لهذا الهاتف. وعلى ذكر ذلك، فقد قامت شركة Xiaomi اليوم في الهند بالتشويق لقدوم الهاتف Redmi Y3 مع كاميرا أمامية بدقة 32 ميغابكسل في الأسبوع المقبل، وبالضبط في اليوم 24 أبريل.

عندما تنظر إلى الإعلان التشويقي، فإنك تستنج على الفور أن الهاتف سيضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة. الشيء الآخر المثير للإهتمام في الهاتف Redmi Y3 هو أنه سيكون هاتفًا جديدًا تمامًا، على عكس الهاتف Redmi Y2 الذي كان يعتبر بمثابة نسخة معادة التسمية من الهاتف Redmi S2، أو الهاتف Redmi Y1 الذي إستنسخ بدوره تصميمه ومواصفاته التقنية من الهاتف Redmi Note 5A.

بمجرد وصوله، سيصبح الهاتف Redmi Y3 صاحب الكاميرا الأمامية الأعلى دقة في تشكيلة هواتف Xiaomi. حتى الآن، وصل الهاتف Xiaomi Mi Mix 3 مع كاميرا أمامية بدقة 24 ميغابكسل، بينما يحتوي الهاتف Xiaomi Mi9 على كاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل. ونحن نتوقع أن تضم الكاميرا الأمامية للهاتف Redmi Y3 المستشعر Samsung ISOCELL GD1 والذي يستخدم تقنية Quad Bayer، وهي التقنية التي ستسمح للكاميرا بإلتقاط صور بدقة 8 ميغابكسل مع بكسلات ضخمة وتفعيل HDR في الوقت الفعلي.

وبالنسبة لبقية مواصفات الهاتف Redmi Y3، فهي لا تزال غير معروفة في الوقت الراهن، ولكن من المفترض أن نعرف كل شيء عندما يتم إزاحة الستار رسميًا عن الهاتف في اليوم 24 من شهر أبريل الجاري.

Y just selfies, Y not #32MPSuperSelfies? Revealing on the 24-04-2019😎



RT with #32MPSuperSelfies to show your excitement. pic.twitter.com/jxZQXtfj8F