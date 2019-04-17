Sony تكشف عن أولى التفاصيل حول جهاز Playstation 5 المرتقب

فاطمة أيت طالب - دبي - كان هناك الكثير من التركيز على خدمات بث الألعاب التي ستمكن اللاعبين من تشغيل الألعاب القوية على أجهزتهم المحمولة لأن كافة الأحمال الثقيلة تتم في السحابة. تعمل كل من جوجل ومايكروسوفت على مثل هذه الخدمات، ولكن تشعر شركة Sony بأنه لا يزال من الضروري إصدار خليفة لجهاز Playstation 4 Pro مع مواصفات تقنية أفضل، وقد أكدت لنا الشركة اليابانية بالفعل الآن بعض التفاصيل حول جهاز Playstation 5.

قال رئيس شركة Sony، السيد Kenichiro Yoshida أنه من المهم إمتلاك ” الجيل التالي من العتاد ” بعد Playstation 4 Pro، مما يعني في الأساس أنه سيكون هناك جهاز Playstation 5. أكد مهندس النظام، السيد Mark Cerny لمجلة Wired أن الجيل المقبل من Playstation سيضم الجيل الثالث من المعالج AMD Ryzen مع ثمانية أنوية مبني على معمارية 7nn Zen 2.

سيكون هناك أيضًا معالج رسوميات خاص يستند على سلسلة AMD Radeon Navi Series مع الدعم لتقنية الإضاءة المتقدمة Ray-Tracing والتي تقتصر حاليًا على حواسيب الألعاب المتقدمة. سيكون هناك أيضًا نوع من الدعم الصوتي الثلاثي الأبعاد. لقد تأكد الآن أن جهاز Playstation 5 الجديد سيدعم رسوميات 8K وسوف يتم شحنه مع ذاكرة داخلية من نوع SSD مما سيعزز سرعات التجسيد وتقليل أوقات التحميل.

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نظرًا لأن المعمارية ستشبه تلك المستخدمة في Playstation 4، فهو سيكون متوافقًا مع ألعاب هذا الأخير وسيدعم كذلك خوذة الواقع الإفتراضي Playstation VR. ومع ذلك، لم تؤكد لنا شركة Sony ما إذا كانت ستطلق عليه إسم Playstation 5 حقًا أم إسم مختلف، ولكن هذا هو ما سينفق معظم الناس أموالهم عليه. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Sony لن تحضر إلى معرض الترفيه السنوي E3 2019، وبالتالي فمن غير الواضح في الوقت الراهن متى تنوي الشركة كشف النقاب عن الجيل التالي من جهاز Playstation.