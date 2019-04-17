Honor تكشف لنا رسميًا عن موعد وصول سلسلة هاتف Honor 20 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - ستقوم العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Honor 20i يوم غد الأربعاء، وهي بدأت الآن بالفعل بتلقي الطلبات المسبقة على هذا الهاتف في متجر Vmall. أما وقد قلنا ذلك، فقد قامت الشركة الصينية اليوم بتوجيه الدعوة إلى مختلف وسائل الإعلام التقنية لدعوتها إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور حدث الكشف عن سلسلة هواتف Honor 20 Series. وبالنسبة للعمليات الحسابية الموجودة في أسفل الدعوة، فهي عبارة عن أحجية تقودك إلى تاريخ هذا الحدث، وهذا التاريخ هو 21 مايو.

تعرض الصورة برج Bridge Tower أثناء النهار وأثناء الليل، وكلاهما مرئي بوضوح، وهذا ما يعتبر إشارة واضحة إلى حقيقة أن الهاتف Honor 20 الرائد سيأتي على الأرجح مع الوضع الليلي الذي رأيناه في هواتف Huawei. وعلى الرغم من أنه تم إستخدام هذه الصورة لأغراض التوضيح فقط، إلا أننا نتوقع من الكاميرا أن تقوم بذلك بالضبط – إلتقاط صور للمعالم مع تفاصيل لا تصدق.

ما زلنا نتسائل عن علاقة الأربع معادلات الرياضية بإعلان الهاتف، ولكننا نتوقع قدوم الهاتف Honor 20 الرائد مع أربع كاميرات في الخلف أو أربعة هواتف ذكية جديدة على الأقل، بما في ذلك Honor 20 Lite الذي يشاع بأنه سيمثل النسخة العالمية من الهاتف Honor 20i.