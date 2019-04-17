أمازون تخطط لإطلاق خدمة موسيقية مجانية مدعومة بالإعلانات لمنافسة Spotify، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - تقدم خدمة Spotify شيء لا تحظى به الخدمات المنافسة الأخرى، وهي الخطة المجانية المدعومة بالإعلانات. من الواضح أنك تحصل على المزيد من الميزات أثناء الإشتراك في الخطط المدفوعة، ولكن إذا كنت من المستخدمين الذين لا يواجهون أي مشكلة في إستخدام الميزات الأساسية فقط، فلا شك أن الخطة المجانية تبدو ملائمة لك. أما وقد قلنا ذلك، فيبدو أن شركة أمازون ترغب الآن في السير على خطى Spotify في هذا الجانب.

سمع موقع Billboard من مصادره الخاصة أن شركة أمازون تجري محادثات مع الأطراف المعنية بشأن إطلاق خدمة موسيقية مجانية مدعومة بالإعلانات في المستقبل القريب. يقال بأن الخدمة ستوفر إمكانية الوصول إلى ” كتالوج محدود ” من الأغاني، ولكن هذا سيمكن الناس من تشغيل شيء ما على مكبرات الصوت الذكية المدعومة بالمساعد الرقمي Alexa الخاصة بهم على سبيل المثال، دون الحاجة إلى الإشتراك والدفع مقابل خدمة أخرى.

ومن غير الواضح في الوقت الراهن إلى أي حد سيكون هذا الكتالوج كبيرًا، ولكن يقال أن شركة أمازون مستعدة للدفع لصناع الموسيقى مقابل كل عملية بث بصرف النظر عن عدد الإعلانات التي تم عرضها إلى جانب الأغنية. لم تعلق شركة أمازون على هذا التقرير حتى الآن.

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قد لا يكون الكتالوج أكبر من ذلك المتوفر في خدمة Amazon Prime Music المدفوعة على أي حال. كان لدى Amazon Prime Music و Amazon Music Unlimited نحو 20 مليون مشترك حتى العام الماضي. يأتي هذا الرقم من شركات الطرف الثالث المتخصصة في بحوث السوق، فشركة أمازون نفسها لم تكشف لنا حتى الآن عن عدد الأشخاص الذين يدفعون مقابل خدماتها الموسيقية.