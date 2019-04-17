شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يتفوق 2- 0 على البشر فى لعبة إلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز برنامج الذكاء الاصطناعى (AI) على فريق بشرى من لاعبى الألعاب الالكترونية Esports المحترفين فى العالم لأول مرة.

ووفقا لموقع "ميورو" البريطانى، فاز فريق قام بتكوينه وتدريبه من قبل شركة الأبحاث OpenAI على أبطال العالم الحاليين فى لعبة Dota 2 ، والتى تعد واحدة من أكبر مسابقات الرياضة الإلكترونية فى العالم، وحقق الفريق انتصار 2-0 فى حدث مباشر فى سان فرانسيسكو، وهى المرة الأولى التى حقق فيها هذا الإنجاز على الملأ.

وقد فقد الذكاء الاصطناعى فى اجتماعه العلنى السابق مع منافسين بشريين، على الرغم من الانتصارات على الفرق الأخرى وراء الأبواب المغلقة، واشترك الذكاء الاصطناعى فى بطولة Dota 2 "The International" العام الماضى - وهو حدث حصل فيه الفائزون على أكثر من 11 مليون دولار (8.4 مليون جنيه إسترليني).

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فى أحد التدوينات، قالت OpenAI إن برمجياتها الجديدة قد شهدت ما يعادل "45000 عامًا من اللعب الذاتى لـ Dota على مدار 10 أشهر، للتدريب على المباراة.

ويدعى الفريق أنه قادر الآن على التغلب على الإصدار السابق من البرنامج بـ 99.9 ٪ من المباريات.

لقد تم استخدام الذكاء الاصطناعى للتغلب على البشر فى المسابقات التنافسية من قبل - وعلى الأخص عندما فاز برنامج AlphaGo التابع لشركة DeepMind المملوكة لشركة Google على بطل العالم فى لعبة Go القديمة فى عام 2016.