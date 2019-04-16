شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعرضه محتوى إباحى .. الهند تطالب أبل وجوجل بحذف تطبيق TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت وزارة تقنية المعلومات الهندية، من كل من شركتى جوجل وأبل حذف تطبيق TikTok الخاص بمشاركة الفيديو، من متاجر التطبيقات الخاصة بها، مبررة ذلك الطلب بأن التطبيق يحتوى على محتويات غير شرعية وإباحية.

ووفقا لما نشره موقع economictimes الهندى، فقد أجرت محكمة هندية تحقيقا حول التطبيق الأشهر فى الهند والذى يمتلك ملايين المستخدمين هناك والكثير منهم تحت السن القانونية، إذ توصلت نتيجة التحقيق إلى أن محتوى التطبيق يشجع على الإباحية والمحتوى غير المشروع، فيما تعد هذه هى المرة الثانية التى يواجه فيها التطبيق خلافات قضائية، وذلك بعد أن فرضت هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية غرامة بقيمة 5.7 مليون دولار نتيجة لانتهاك سياسات حماية الطفولة من الإباحية.

وكشف التقرير إلى أن التطبيق يمتلك أكثر من 120 مليون مستخدم فى الهند بمفردها، إلا أن هؤلاء لن يتأثروا بطلب الحذف من المتاجر، حيث سيتأثر فقط المستخدمين الجدد للتطبيق فقط.