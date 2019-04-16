طلاب هندسة الأزهر يبتكرون طريقة لتخفيف استهلاك الطاقة بالتحكم في أنظمة الإضاءة

كتب- محمد شحتة

انطلقت فعاليات معرض النظم والحاسبات للعام التاسع على التوالي بعنوان "صنع في الأزهر" اليوم تحت رعاية جامعة الأزهر والرابطة العالمية لخريجي الأزهر وعميد كلية الهندسة.

ويقام المعرض على مدار يومي 16 و17 أبريل الجاري بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، وسيتم خلاله عرض مشاريع في هندسة النظم والحاسبات والتطبيقات الهندسية بمشاركة طلاب من جامعة الأزهر وجامعات أخرى، علاوة على وجود لجان التحكيم مكونة من أساتذة ومهندسين من جامعات وشركات مختلفة.

ويقام على هامش المعرض، عرض لمجموعة من المحاضرات التي تعمل على تطوير وتنمية مهارات...