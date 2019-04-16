سوني تكشف عن مواصفات PlayStation 5

كشفت شركة سوني اليابانية اليوم عن مواصفات الجيل التالي من منصة بلاي ستيشن PlayStation، والتي من المحتمل أن يطلق عليها اسم PlayStation 5، موضحة أنها تتضمن أحدث تقنيات شركة آي أم دي AMD.

وجرى تصميم العتاد بالاعتماد على معماريات AMD الجديدة Ryzen و Navi، مع وحدة معالجة مركزية تضم 8 أنوية مصنعة وفق عملية التصنيع 7 نانومتر، ومعمارية وحدة معالجة الرسوميات AMD Navi GPU التي تدعم تتبع الأشعة، بالإضافة إلى رسوميات بدقة 8k.

أما بالنسبة إلى التخزين، فإن شركة سوني تقول في مقابلة مع Wired إن المنصة سوف تتضمن أقراص SSD داعمة لعرض النطاق الترددي العالي بالمقارنة مع محركات أقراص الجيل الحالي.

كما سيكون هناك أيضًا شريحة صوت جديدة ثلاثية الأبعاد 3D مضمنة في الجهاز، وبالرغم من أن سوني لم تكن تتحدث عن الواقع الافتراضي VR في المقابلة، إلا أنه ليس من الصعب معرفة كيف يمكن ترجمة الصوت ثلاثي الأبعاد المحسن إلى تجارب أكثر قوة أثناء استخدام PSVR.

وتعمد الشركة إلى دعم التوافق ضمن المنصة الجديدة، بحيث يمكن لعب ألعاب PS4 بشكل متوافق مع عتاد الجيل التالي من المنصة، الأمر الذي يجعل الانتقال بين المنصات أسهل بالنبة للاعبين الذين يلعبون ألعاب لكل من PS4 و PS5.

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وأكد مارك سيرني Mark Cerny، كبير مهندسي الأنظمة ضمن الشركة الذي قاد عملية تطوير PlayStation 4 و PlayStation 4 Pro، أن نظارة PlayStation VR الحالية سوف تظل متوافقة مع الجهاز الجديد.

ووصف مارك الواقع الافتراضي بأنه مهم جدًا بالنسبة لسوني، وقال أيضًا إن الجهاز القادم سوف يحتوي على أقراص SSD لأوقات تحميل أسرع وعتاد رسوميات تتبع الأشعة مطورة من AMD، وحل صوتي ثلاثي الأبعاد مختلف تمامًا، والذي يبدو أفضل من خلال سماعات الرأس.

ولم تعلن سوني عن أي مواصفات أداء، أو تتحدث عن خدمات الجيل التالي الخاصة بها، مثل عروض اللعب عبر الإنترنت أو بث الألعاب، لكن مع إعلانها عن العتاد، فإنه ينبغي أن يكون الشيء التالي في جدول أعمالها هو كيفية تخطيطها للتمييز بين عروضها المختلفة.

وبالنظر إلى أن الشركة اليابانية قد أعلنت الآن عن مواصفات منصتها القادمة، فإنها تفتح الباب أمام مايكروسوفت للقيام بالشيء نفسه، ومن المعلوم أن عملاقة البرمجيات سوف تتحدث عن عتاد منصتيها Anaconda و Lockhart خلال فعاليات مؤتمر E3 لهذا العام.