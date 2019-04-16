يعتبر مجال تصميم الديكور من أكثر المجالات استفادةً من التطور التكنولوجي، ابتداءً من تطور الأجهزة والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشاريع وحتى الأدوات التقنية البسيطة، ويُعد مهندسي الديكور من أكثر المتخصصين استفادةً من ذلك، فمؤخرًا قام مطورو البرامج والتطبيقات بإنشاء برامج وتطبيقات سمحت لهم بأداء عملهم بكفاءة أكبر وتوفير الكثير من الوقت.

تضم متاجر التطبيقات العديد من التطبيقات التي تهم مهندسي الديكور وتساعدهم فى تعديل التصاميم، وتوزيع الأثاث بسهولة، وعمل محاكاة للألوان والإكسسوارات والإضاءة قبل البدء في التنفيذ أو متابعة التقدم في المشروع مع إمكانية لتعليق على العمليات لحظيًا، وكذلك تتبع النفقات أو مراجعة جانب معين من المشروع في أي وقت ومن أي مكان من خلال الهاتف.

فيما يلي 5 تطبيقات مهمة لمهندسي الديكور:

1- تطبيق Homestyler Interior Design:

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يعتبر تطبيق Homestyler من أهم تطبيقات تصميم الديكور الداخلي، حيث يتيح لمهندسي الديكور تصور أفكار التصميم، والاطلاع على أحدث توجهات التصاميم الداخلية.

كما يتيح لهم محاكاة اختيارتهم قبل بدء التنفيذ من خلال التقاط صور للمكان لإنشاء تصاميم ثلاثية الأبعاد لمحاكاة ألوان الطلاء ومواد الديكور ومنتجات الأثاث من علامات تجارية حقيقية.

يمكنك من خلال التطبيق مشاركة التصميمات الخاصة بك مع العملاء والأصدقاء، أو الانضمام لمجتمع Homestyler الذي يضم أكثر من 100 ألف مستخدم للحصول على المشورة، ونصائح وأفكار جديدة للتصميم الداخلي.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

2- تطبيق Planner 5D:

يعتبر تطبيق Planner 5D أداة تصميم شاملة تتيح لمهندسي الديكور إنشاء تصاميم ثنائية وثلاثية الأبعاد للمشاريع، وإنشاء صور واقعية للتصميم الداخلي من الأرضية إلى التفاصيل النهائية من خلال ميزات سهلة الاستخدام لا تتطلب مهارات خاصة.

يمكنك من خلال التطبيق تصفح كتالوج العناصر الذي يتم تحديثه باستمرار ويضم أكثر من 3000 عنصر ابتداءً من الأثاث والأجهزة المنزلية والديكور والأدوات المنزلية وانتهاءً بميزات المناظر الطبيعية، بالإضافة إلى كتالوج من الألوان والقوام والأنماط لتخصيص التصميم.

كما يدعم التطبيق ميزة Snapshot التي تتيح لك إنشاء صور واقعية لمشاريعك بإضاءة واقعية، ويمكنك حفظ ومشاركة المشاريع مع العملاء أو مع الفنيين لمتابعة العمل، وكذلك تستطيع من خلال التطبيق الإنضمام لمجتمع Planner 5D حيث يمكنك مشاركة التصميمات الخاصة بك والحصول على الإلهام والأفكار الجديدة من الآخرين.

يدعم التطبيق مزامنة البيانات والملفات بين منصات التشغيل المختلفة حيث يوجد منه إصدارات لنظام التشغيل ويندوز وماك.

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التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

3- تطبيق Magicplan:

يساعد تطبيق MagicPlan مهندسي الديكور في تحديد المقاسات بدقة من خلال التقاط صور للمساحة المراد إنشاء تصميم لها وتحويلها إلى مخططات بقياسات دقيقة في عرض ثنائي الأبعاد أو إنشاء نماذج ثلاثية الأبعاد.

كما يتكامل هذا التطبيق مع Excel، وبرنامج أوتوكاد، ويتيح لك تصدير هذه الملفات بتنسيقات PDF و JPG و DXF لمشاركتها مع المقاولين لمتابعة العمل.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

4- تطبيق Color Capture:

يساعد تطبيق Color Capture مهندسي الديكور في اختيار الألوان المناسبة من خلال تحديد أي لون يمكن تخيله تقريبًا، أو تحميل صورة مرجعية لاختيار الألوان منها، أو استخدام لوحات الألوان المنسقة لمساعدتك في معرفة أي الألوان سيبدو أفضل في المساحة المحددة، ولكل لوحة العديد من الخيارات.

يدعم التطبيق أكثر من 3300 لون، كما يتيح لك إنشاء مجموعات ألوان مخصصة ووضع علامات عليها، وكذلك حفظ الألوان المفضلة لديك في قائمة وإضافة الملاحظات اللازمة.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي أجهزة أندرويد على متجر جوجل بلاي، ولمستخدمي آيفون وآيباد على متجر آيتيونز.

5- تطبيق Morpholio Board:

هذا التطبيق تم تطويره من قِبل خبراء تصميم الديكور الداخلي، ويشتمل على العديد من الأدوات الذكية التي تساعد مهندسي الديكور على تخطيط وتصميم مشاريعهم بسهولة، كما يتضمن معرضًا مُنسقًا يضم الآلاف من منتجات التصميم.

يتيح لك هذا التطبيق إنشاء تصاميم بالألوان واستخدام القوالب والأنماط والأقلام، واستيراد الصور من مصادر أخرى أو التقاط الصور وإضافة علامات عليها.

يدعم التطبيق ميزة الواقع المعزز AR Furniture التي تتيح لك تجربة المنتجات وقطع الأثاث من خلال دمجها مع العالم من حولك، كما يضم التطبيق أداة AR Color Capture وهي أداة جديدة تسمح لك بتجربة وتسجيل الألوان من العالم من حولك.

التطبيق متاح لكل من مستخدمي آيفون وآيباد عبر متجر آيتيونز، ولكنه غير متاح لمستخدمي أجهزة أندرويد.