هواوي: لم نجرِ محادثات مع آبل بشأن تزويدها بشرائح 5G

قال رئيس مجلس إدارة شركة هواوي، كين هو، اليوم الثلاثاء إن الشركة لم تُجرِ أي محادثات مع شركة آبل بشأن تزويدها بشرائح مودم الجيل الخامس 5G لهواتف “آيفون” iPhone.

وصرح هو بذلك خلال قمة المحللين العالمية السنوية للشركة في مقرها في شنتشن بجنوب الصين. ويأتي تعليقه بعد أن أخبر مؤسس الشركة، رن جنغفي، قناة “سي إن بي سي” CNBC الأمريكية أن شركة هواوي “منفتحة” لبيع شرائح الجيل الخامس 5G لمنافستها في سوق الهواتف الذكية، آبل.

وقال هو: “لم نجر مناقشات مع شركة آبل بشأن هذه القضية”، مؤكدًا أن شركة هواوي لا تخطط لتصبح بائع شرائح في الوقت الحالي. وقال أيضًا إنه يتطلع إلى منافسة شركة آبل في سوق هواتف الجيل الخامس 5G.

وقال هو إن شركة هواوي قد حصلت على 40 عقدًا تجاريًا لبناء بنى تحتية لاتصالات الجيل الخامس 5G بحلول نهاية شهر آذار/ مارس الماضي، بزيادة عن حصيلة سابقة تم الكشف بأكثر من 30 عقدًا.

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يُشار إلى أن شركة هواوي تواجه مستقبلًا صعبًا في مجال شبكات الجيل الخامس 5G، خاصةً بعد أن شنت عليها الولايات المتحدة حربًا بزعم مخاوف أمنية من أن الحكومة الصينية قد تستخدم معداتها للتجسس. كما حثت واشنطن الحلفاء على منع شركة هواوي من بناء شبكات 5G للهواتف المحمولة. ومن جانبها، رفضت هواوي المخاوف الأمنية، التي قالت إنه لا أساس لها.

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وتعد شركة هواوي أيضًا أكبر صانع معدات اتصالات في العالم. كما يقوم ذراع أشباه الموصلات الداخلي، “هاي سيليكون” HiSilicon، أيضًا بتصميم شرائح تستخدم في منتجاتها. وقد أعلنت في شهر كانون الثاني/ يناير عن مودم الجيل الخامس 5G، “بالونج 5000” Balong 5000، الذي قالت إنه الأسرع في الصناعة.