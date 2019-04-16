تقرير: أمازون تستعد لإطلاق خدمة بث موسيقى مجانية

تشير الأنباء إلى أن أمازون تخطط لإطلاق خدمة بث موسيقى مجانية مدعومة بالإعلانات على غرار خدمة سبوتيفاي، وتجري الشركة، تبعًا لذلك، محادثات لإطلاق الخدمة التي يمكن الإعلان عنها في أقرب وقت من هذا الأسبوع.

وتوضح المصادر أن أكبر شركة تجارة تجزئة إلكترونية في العالم تنوي تسويق خدمة الموسيقى المجانية من خلال مكبرات Echo المدعومة بمساعدها الصوتي أليكسا.

ويبدو أن الخدمة سوف تعمد إلى توفير قائمة محدودة، ويمكن أن تصبح متاحة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، مما يجعلها منافسًا مباشرًا لخدمة سبوتيفاي وآبل ميوزك Apple Music.

وتقدم خدمة سبوتيفاي نسخة مجانية مدعومة بالإعلانات، بالإضافة إلى نسخة باشتراك شهري، بينما تعمد آبل إلى توفير نسخة مدفوعة من خدمتها آبل ميوزك، بدون وجود خيار لنسخة مجانية.

وللحصول على تراخيص للموسيقى المجانية، فقد عرضت أمازون الدفع بشكل مبدئي لشركات التسجيلات مقابل كل عملية بث، بغض النظر عن كمية الإعلانات التي تبيعها أمازون.

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وتمتلك أمازون خدمتين موسيقيتين مختلفتين، وقد تؤدي الخدمة الجديدة الثالثة إلى إرباك المستخدمين، إذ تقدم الشركة شيئًا يسمى أمازون ميوزيك Amazon Music، وهي ميزة إضافية لخدمة Amazon Prime، لكنها تتشابه مع الخدمة الجديدة من حيث توفيرها قائمة محدودة من الأغاني.

كما تبيع أمازون أيضًا خدمة موسيقى باشتراك شهري Amazon Music Unlimited تكلف 10 دولار شهريًا، مع مكتبة موسيقية أكبر بكثير، لكن أعضاء خدمة Amazon Prime يدفعون 8 دولار شهريًا فقط، وهناك خيار بتكلفة 4 دولار شهريًا لأولئك الذين يستمعون فقط عبر مكبر صوت واحد فقط من أجهزة Echo.

ويمكن أن تكون خدمة الموسيقى المجانية ميزة أخرى تجعل أجهزة Echo تبدو وكأنها عملية شراء جديرة بالاهتمام بالنسبة للمستهلك، كما أنها قد تعطل نمو سبوتيفاي، وذلك لأن وجود هذا الخيار المجاني من خلال أمازون قد يجعل المستخدمين أقل رغبة بالتحول إلى النسخة المدفوعة من سبوتيفاي.

وتعد الموسيقى جزءًا قويًا من أعمال الشركة، إذ أشارت التقارير الصادرة في العام الماضي إلى امتلاك خدمة Amazon Music Unlimited عشرات الملايين من المشتركين النشطين.