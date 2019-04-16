تكنولوجيا: إنتل تعلن عن الجيل الثامن من معالج Core vPro الذي يجلب مجموعة من التحسينات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة إنتل رسمياً عن الجيل الثامن من معالج Core vPro الذي يرتكز على معمارية Whiskey Lake، والذي يجلب مجموعة من التحسينات التي تتضمن عمر أطول للبطارية مع Wi-Fi 6 من بين مميزات أخرى.

يأتي الجيل الثامن معالجات Core vPro للأجهزة المحمولة بمعمارية Whiskey Lake، حيث تعمل شركة إنتل بالتعاون مع كبرى الشركات المصنعة لأجهزة نوت بوك لتطوير تصميم جديد للأجهزة، حيث تشمل هذه الشركات كلاً من Dell، وHP، ولينوفو وباناسونيك، من بين مجموعة أخرى من الشركات.

كما كشفت إنتل أيضاً عن تقنية Hardware Shield الجديدة التي تعمل على دعم الأجهزة لمقاومة الهجمات أو إختراق البرمجيات، كما تعمل تقنية Hardware Shield على تأمين الأنظمة للعمل على الأجهزة المعتمدة، إلى جانب تأمين برمجيات الأجهزة أيضاً.

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كما يأتي الجيل الجديد من معالج Core vPro من إنتل مع ميزة الإتصال السريع مع شبكات WLAN مما يدعم إستخدام هذه الفئة من الأجهزة المحمولة في العمل أثناء التنقل، كما يدعم المعالج تقنية Wi-Fi 6، لدعم الإصدارات الأولى من الأجهزة التي تدعم هذه التقنية في الإتصال فائق السرعة بشبكات Wi-Fi.

وتؤكد شركة إنتل على أن المعالج الجديد يأتي بآداء أكثر سرعة بنسبة 65%، كما يدعم توفير شحن البطارية حتى 11 ساعة، أيضاً من المقرر أن تدعم ذاكرة H10 ميزة الإطلاق السريع للتطبيقات أو جداول البيانات والعروض التقديمية.

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