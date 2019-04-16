شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة فيديو شهيرة تساعد فرنسا فى إعادة بناء كاتدرائية نوتردام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دمر حريق مروع أمس الاثنين كاتدرائية نوتردام الشهيرة فى باريس، وعلى الرغم من أن الهيكل، بما فى ذلك البرجان الرئيسيان، لم يصبهما ضرر، لكن انهار جزء كبير من الكاتدرائية قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من احتواء الحريق.

وتعهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون بإعادة بناء الكاتدرائية الشهيرة، وقال فى تغريدة بالفرنسية: "سنقوم بإعادة بنائها معًا".

وأحد مصادر المساعدة المحتملة فى هذه الجهود هى لعبة الفيديو الشهيرة "Assassin's Creed Unity" نسخة عام 2014 ، والتى تجرى أحداثها فى باريس، وأظهرت بشكل واضح ومفصل الكتدرائية أكثر من مرة.



Assassin's Creed Unity

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وكما هو موضح بالتفصيل فى مقالة نشرت عام 2014 فى موقع The Verge ، أمضت كارولين موسيه، من فريق تطوير اللعبة ، عامين فى البحث عن تفاصيل الكاتدرائية لإنشاء تصوير دقيق قدر الإمكان فى اللعبة.وقالت فى ذلك الوقت: "صنعت بعض الأشياء الأخرى فى اللعبة، لكن 80٪ من وقتى قضيته على نوتردام".

وذلك لأن الكاتدرائية هى محور اللعبة، حيث يمكن للاعبين استكشافها من الداخل والخارج، وتشتهر سلسلة "Assassin's Creed" بإعادة بناء مفصلة للأماكن التاريخية، وكاتدرائية نوتردام ليست استثناء.

وكتب أندرو ويبستر من موقع the verge عن أعمال Miousse فى الكاتدرائية: "لقد خرجت الصور لتتماشى مع الهندسة المعمارية تمامًا ، وعملت مع فنانين ومبدعين للتأكد من أن كل جزء كان مطابق للواقع."