تكنولوجيا: بعد القبض على مؤسس ويكيليكس.. الأكوادور تتعرض لـ 40 مليون هجوم إلكترونى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير جديد عن تعرض حكومة الاكوادور لملايين الهجمات الإلكترونية، وذلك عقب سحبها اللجوء من مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المقيم فى سفارتها فى العاصمة البريطانية لندن، إذ ألقت السلطات البريطانية القبض عليه من هنالك.
ووفقا لما نشره موقع engadget الأمريكى، فقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الإكوادور، إن المؤسسات الحكومية تعرضت لأكثر من 40 مليون هجوم إلكترونى من مختلف مناطق دول العالم، حيث استهدفت هذه الهجمات مواقع حساسة شملت مكتب رئيس البلاد والبنك المركزى وخدمات الدخل.
وقد جاءت هذه الهجمات من مناطق غر معروفة المصدر، حيث شملت عدة دول مثل استراليا وبريطانيا وهولندا وفرنسا وألمانيا والنمسا والبرازيل والولايات المتحدة بالإضافة للأكوادور نفسها، إلا ان أى من هذه العمليات لم تكن ناجحة أو تؤثر على المؤسسات الحكومية.
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