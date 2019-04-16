بالفيديو: أحدث "هاتف مدرع" سعره أقل من 100 $!

وجاء هذا الهاتف بهيكل متين مدعم بالمطاط، مقاوم للماء والصدمات، وزود بشاشة بمقاس 5.5 بوصة، بدقة عرض (1440/720) بيكسل، محمية بطبقة من زجاج "Cоrning Gоrilla Glаss 4".
كما أرفقته الشركة المصنعة بكاميرا أساسية ثنائية العدسات، بدقة (8+5) ميغابيكسل، تدعم خاصية تقريب وضبط دقة الصورة أوتوماتيكيا، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل.
ويعمل هذا الهاتف بشكل ممتاز في درجات حرارة تتراوح ما بين (-30) و(+60) درجة مئوية، بفضل هيكله الخاص، ومعالجه المتطور "MеdiaTek 6739"، وذاكرة الوصول العشوائي بحجم 4 غيغابايت، والبطارية الخاصة التي أتت بسعة 4650 ميللي أمبير.
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