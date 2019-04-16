تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن بطارية بقدرة 5000 mAh في هاتف vivo Y17

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث التسريبات المصورة التي تكشف عن من مواصفات هاتف vivo Y17 حيث يأتي قريباً بكاميرة سيلفي بدقة 20 ميجا بيكسل مع بطارية بقدرة 5000 mAh.

تستعد شركة vivo لعقد مؤتمرها القادم قبل نهاية شهر أبريل الحالي، للإعلان الرسمي عن هاتف Y17، واليوم كشفت أحدث التسريبات المصورة عن بعض من مواصفات هذا الإصدار.

وتقدم شركة Vivo هاتف Y17 بنفس لغة التصميم المميزة لسلسلة هواتف Y مع نتوء waterdrop في الشاشة، كما يضم إعدادات متعددة للكاميرة الخلفية مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية للهاتف أيضاً.

Advertisements

كما ينطلق هاتف Y17 بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضاً يدعم هذا الإصدار بطارية بقدرة 5000 mAh، اكما تأتي الكاميرة الأمامية في النتوء العلوي للشاشة مع مستشعر بدقة 20 ميجا بيكسل، إلا أن التسريبات لم تكشف عن تفاصيل الإعدادات الثلاثية للكاميرة الخلفية.

يذكر أن التسريبات السابقة أشارت إلى أن هاتف vivo Y17 يأتي بشاشة 6.35 إنش، مع رقاقة معالج Helio P35، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن الهاتف قبل نهاية شهر أبريل.

المصدر

اعلان

