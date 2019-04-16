تكنولوجيا: تحديث iOS 13 يجلب الثيم المظلم في نطاق أوسع وميزة النوافذ المتعددة لمستخدمي أجهزة الآيباد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة ابل لإطلاق تحديث iOS 13 في شهر يونيو المقبل خلال فعاليات مؤتمر المطورين، واليوم كشف عن تفاصيل جديدة حول مميزات الإصدار القادم من منصة iOS.

تقدم شركة ابل مجموعة من المميزات الجديدة في تحديث iOS 13 الذي يطلق خلال شهر يونيو، حيث تجلب الثيم المظلم في نطاق واسع لمستخدمي هواتف الأيفون وأجهزة الآيباد، أيضاً تتيح تطبيق الثيم المظلم من خلال إعدادات النظام، كما يأتي النمط الجديد بأعلى مستوى للتباين على غرار ما قدمت ابل في macOS.

أيضاً من المقرر أن تأتي تطبيقات الآيباد على أجهزة Mac بنفس ميزة دعم الثيم المظلم، كما تقدم ابل بعض التغييرات الواضحة في iOS 13 لأجهزة الآيباد بشكل خاص، حيث يدعم التحديث نوافذ التطبيقات المتعددة، على أن تكون النوافذ متصلة في الشاشة إلا أن كل نافذة تدعم السحب والتحريك على حدا.

كما يتطلب تشغيل متصفح Safari على أجهزة الآيباد تثبيت الإصدار الخاص بسطح المكتب، ليدعم عرض يتوافق مع شاشة جهاز الآيباد في المواقع المختلفة.

أيضاً تشمل التغييرات الجديدة في تحديث iOS 13 لأجهزة الآيباد إمكانية التراجع عن الإيماءات، على أن تقدم ابل عرض لكيفية إستخدام هذه الميزة على لوحة المفاتيح عند تثبيت التحديث الجديد على أجهزة iOS، كما تقدم ابل ميزة تخصيص الخط أيضاً في التحديث القادم من خلال لوحة الإعدادات.

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ويأتي تطبيق Mail بميزة جديدة لتنسيق الرسائل إلى أكثر من فئة، مثل رسائل التسويق، والسفر أو الرسائل الغير مهمة، مع دعم لإمكانية البحث في كل الفئات، وإختيار أخر يتيح قراءة الرسائل لاحقاً.

أيضاً من بين المميزات الجديدة المقدمة من ابل في iOS 13 مع إيماءات بأسلوب جديد لدعم المستخدم لإختيار عناصر متعددة وعرضها في جداول، كما يمكن سحب العناصر بأصابع متعددة، أيضاً تقدم ابل تحسينات في تصميم تطبيق Reminders مع تحسينات في صوتيات HUD، وتحسينات أيضاً في مساعد Siri لتفادي أخطاء الأوامر الصوتية مع الضوضاء.

يذكر أن التسريبات تشير أيضاً إلى مزيد من المميزات المنتظرة في تحديث iOS 13 لذا نترقب مزيد من التفاصيل خلال مؤتمر ابل للمطورين في الثالث من يونيو.

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