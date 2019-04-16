النسخة العالمية من الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition أصبحت متوفرة أخيرًا للشراء

فاطمة أيت طالب - دبي - تم أخيرًا طرح النسخة العالمية من الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition للبيع. يمكن شراء هذه النسخة الآن عبر الإنترنت من خلال العديد من متاجر التجزئة، على الأقل في هولندا. وتأتي هذه النسخة العالمية من الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition بعد ثلاثة أسابيع من التلميح إلى ذلك في الصفحة الرسمية للشركة.

الغريب أن نسخة 128GB من الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition هي الوحيدة المتوفرة للشراء، وتكلف 399 يورو. وبالتالي، هذا يعني أن هذه النسخة من الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition تعتبر أرخص بنحو 100 يورو فقط مقارنة مع نفس النسخة من الهاتف Xiaomi Mi9 الرائد، ولكن شركة Xiaomi تبيع أيضًا نسخة 64GB من الهاتف Xiaomi Mi9 مقابل 449 يورو.

النسخة العالمية من الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition لم تظهر بعد في الأسواق الأوروبية الأخرى حيث تبيع شركة Xiaomi هواتفها، ولكن يجب أن يحدث ذلك قريبًا. ولحد الآن لم نتأكد بعد بشأن ما إذا كانت نسخة 64GB من الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition ستكون متوفرة هي الأخرى خارج الصين.

للتذكير، الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition هو في الواقع أول هاتف ذكي في العالم يستخدم المعالج Snapdragon 712. وبغض النظر عن المعالج، فهذا الهاتف يضم كذلك كاميرا خلفية أساسية بدقة 48 ميغابكسل تستخدم المستشعر Sony IMX586، كما أنه يضم مستشعر بصمات الأصابع في الشاشة.

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الهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition هو أصغر قليلاً من الهاتف Xiaomi Mi9، فهو يضم شاشة AMOLED بحجم 5.97 إنش تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية، كما أنه يستخدم المعالج Snapdragon 712 جنبا إلى جنب مع 6GB من الذاكرة العشوائية و 64GB/128GB من الذاكرة الداخلية.

وبالعودة إلى المعالج Snapdragon 712، فهو نفسه المعالج Snapdragon 710 بإستثناء أنه حصل على تردد أفضل علمًا أنه تم تصنيعه بإستخدام نفس تكنولوجيا 10 نانومتر ويضم مودم يدعم كافة إصدارات WiFi إضافة إلى البلوتوث 5.0 و Dual LTE.

عندما يتعلق الأمر بالكاميرات الإضافية في الواجهة الخلفية، فهي تضم مستشعرات بدقة 13 ميغابكسل و 8 ميغابكسل على التوالي علمًا أن الكاميرا الأولى تضم عدسة واسعة الزاوية، في حين تضم الكاميرا الثانية عدسة مقربة. وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فهي تضم مستشعر بدقة 20 ميغابكسل مدعومة بالعديد من الفلاتر التجميلية.

وبصرف النظر عن الكاميرات، فالهاتف Xiaomi Mi9 Special Edition يضم كذلك بطارية بسعة 3070mAh تدعم الشحن السلكي بسرعة 18 واط. للآسف، هذا الهاتف يفتقر إلى منفذ السماعات 3.5mm، وبالتالي فهو يعتمد كليًا على السماعات المزودة بموصل USB Type-C أو السماعات اللاسلكية. وبالنسبة للميزات الأخرى التي يأتي بها هذا الهاتف، فهي تشمل Game Trubo لتعزيز تجربة اللعب على الهاتف، ورقاقة NFC، وروم MIUI 10 الأحدث من شركة Xiaomi.