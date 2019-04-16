Xiaomi تسرب عن طريق الخطأ صورة لهاتف Redmi مزود بكاميرا أمامية منبثقة

فاطمة أيت طالب - دبي - نشر مدير المنتجات في شركة Xiaomi، السيد Wang Teng صورة بسيطة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يعرض من خلالها بعض الزجاجات في غرفة المناقشة في المقر الرئيسي للشركة بالعاصمة الصينية بكين. ومع ذلك، في الخلفية، تم رصد هاتف مزود بكاميرا منبثقة، وبعد ذلك تم حذف الصورة من الشبكة الإجتماعية. وبالطبع، لا يمكنك فقط النقر فوق ” حذف ” وإزالة شيء ما من الإنترنت، لذا تحقق من الجهاز في الخلفية.

يتماشى التسريب والحذف اللاحق مع المعلومات السابقة التي ذكرت بأن العلامة التجارية الفرعية Redmi التابعة لشركة Xiaomi تعمل على هاتف ذكي مزود بالمعالج Snapdragon 855 يضم كاميرا أمامية منبثقة. فيما بعد، كشف المدير العام للعلامة التجارية الفرعية الصينية أن الصور السابقة التي تحاول تجسيد الهاتف الرائد المقبل القادم من الشركة مزيفة ولا تجسد التصميم الحقيقي.





ومع ذلك، إذا كان الهاتف الذي يظهر في هذه الصورة المحذوفة حقيقيًا، فيبدو أننا ننظر إلى أول هاتف من شركة Xiaomi يملك كاميرا أمامية منبثقة. حتى إذا لم يكن هاتفًا من شركة Xiaomi أو علامتها التجارية الفرعية Redmi، فمن المؤكد أنه ليس واحدًا من الهواتف الأخرى المتاحة في السوق اليوم، والسبب هو أن ميكروفون إلغاء الضوضاء ومنفذ السماعات 3.5mm والكاميرا الأمامية المنبثقة كلها عناصر تتواجد في نفس المكان.

Advertisements

للآسف، هذه هي جل المعلومات التي يمكننا إستخلاصها من هذه الصورة، ولكننا نتوقع تدفق المزيد من المعلومات حول الهاتف الذي يظهر في هذه الصورة في المستقبل القريب.