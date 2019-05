رئيس الشركة يكشف لنا عن بعض الميزات التي ستصل مع كاميرا الهاتف Realme 3 Pro

فاطمة أيت طالب - دبي - يجري الكشف عن الهاتف Realme 3 Pro ببطء شديد جدًا. الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية Realme التي تتفرع من شركة Oppo، السيد Madhev Sheth قرر أن يكشف لنا الآن عن المزيد من التفاصيل حول الكاميرا الأساسية التي سيأتي بها هذا الهاتف.

في الواقع، لقد أكد لنا رئيس شركة Realme الآن أن الهاتف Realme 3 Pro القادم من الشركة سيملك القدرة على تصوير مقاطع الفيديو البطيئة. وبالنسبة للهاتف Realme 2 Pro الذي تم إصداره في أواخر العام الماضي، فهو يملك القدرة على تصوير مقاطع الفيديو البطيئة بدقة 720p وبمعدل 240 إطار في الثانية، بينما يستطيع الهاتف Realme 3 بالكاد تصوير فيديوهات بهذه الدقة بمعدل 90 إطارًا في الثانية. وبالطبع لدى الهاتف Realme 2 Pro المعالج Snapdragon 660، ونحن نتوقع معالجًا أقوى في الهاتف Realme 3 Pro.

في وقت سابق، قام رئيس شركة Realme بالتشويق لقدرات الهاتف Realme 3 Pro فيما يخص إلتقاط الصور في البيئات المنخفضة الإضاءة بالإضافة إلى وضع Burst Mode. وبالنسبة للوضع الليلي، فنحن نتوقع أن يستخدم الهاتف Realme 3 Pro نفس الوضع Nightscape الذي رأيناه في الهاتف Realme 3.

الشيء الذي لم يتم تأكيده بشكل رسمي حتى الآن هو ما إذا كان الهاتف Realme 3 Pro سيحصل على كاميرا بدقة أفضل من تلك المستخدمة في الهاتف Realme 3 الحالي والتي تبلغ دقتها 13 ميغابكسل.

How about this ?

Why slo-mo only, when we wish to give you super slo-mo. pic.twitter.com/SnrRWEFc2V