فاطمة أيت طالب - دبي - قام أحد المسربين المشهورين اليوم بنشر تغريدة جديدة على شبكة تويتر يكشف فيها عن التاريخ الدقيق الذي سيتم فيه الكشف عن سلسلة هواتف OnePlus 7 Series. وعلاوة على ذلك، فهذه التغريدة الجديدة تؤكد لنا أيضًا صحة الشائعات السابقة التي ذكرت بأنه سيتم الكشف أيضًا عن الهاتف OnePlus 7 Pro والذي يُعتقد أنه سيكون أول هاتف من شركة OnePlus يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.
على أي حال، التسريب الجديد كشف لنا بأنه سيتم الكشف عن سلسلة هواتف OnePlus 7 Series الجديدة في اليوم 14 من شهر مايو المقبل، وكما قلنا بالفعل، فهذه المعلومات تأتي من مصدر يحظى بمصداقية جيدة جدًا على الويب. وهناك حتى صورة تضيف المزيد من المصداقية لمحتوى التغريدة.
ومع ذلك، هذا ليس دليلاً قاطعًا بأي وسيلة، وقد يكون كل ذلك مجرد شائعات غير مؤكدة. لا يزال أمامنا حوالي شهر حتى نتمكن من رؤية شركة OnePlus تكسر الصمت بشأن هاتفها الرائد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر سيتم الكشف عن الهاتف OnePlus 7 Pro جنبا إلى جنب مع OnePlus 7 يوم 14 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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