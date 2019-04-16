انت الان تتابع تفاصيل خبر ابتكار علمي جديد.. توليد الكهرباء من الثلج والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 05:07 مساءً - صمم باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس جهازاً جديداً يولد الكهرباء من تساقط الثلوج، ويعد الأول من نوعه وهو غير مكلف وصغير ورقيق ومرن ويشبه ورقة من البلاستيك.

وقال كبير المؤلفين ريتشارد كانر، من جامعة كاليفورنيا، لموقع "فيز" اليوم الثلاثاء: "يمكن أن يعمل الجهاز في المناطق النائية لكونه لا يحتاج إلى بطاريات، فهو جهاز ذكي جداً".

كذلك يمكن استثمار الجهاز كمحطة أرصاد جوية يمكنها أن تخبرك عن كمية الثلج التي تسقط، والاتجاه الذي يسقط فيه الثلج، واتجاه الريح وسرعتها.

يعمل الجهاز بتقنية تسمى "مولدات النانو الكهروضوئية"، التي تولد شحنة كهربائية من خلال التبادل الإلكتروني مع الشحنات الساكنة الموجودة في ذرات الثلج.

وقال كينر، وهو أستاذ بارز في الكيمياء والكيمياء الحيوية من جامعة كاليفورنيا: "الكهرباء الساكنة تحدث من تفاعل مادة واحدة تلتقط الإلكترونات والأخرى التي تتخلى عن الإلكترونات".

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لذا ابتكر العلماء هذا الجهاز من مادة السيليكون التي تعمل على جذب الشحنات الساكنة عبر ذرات الثلج ممَّا يؤدي إلى توليد الكهرباء.

وأشار العلماء إلى أن نحو 30 في المئة من سطح الأرض مغطاة بالثلوج كل شتاء، وخلال هذه الفترة غالباً ما تفشل الألواح الشمسية في العمل.

واقترح الباحثون إنه يمكن دمج الجهاز الجديد في الألواح الشمسية لتوفير مصدر طاقة مستمر عند تساقط الثلوج.

استخدم العلماء طابعة ثلاثية الأبعاد لتصنيع الجهاز، وفي البدء استخدموا عدة مواد قبل أن يستقروا على السيليكون لتوفره وسهولة تصنيعه وانخفاض كلفته.