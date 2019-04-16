انت الان تتابع تفاصيل خبر "إنستغرام" تُعطل حساب قائد فيلق القدس الإيراني والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 16 أبريل 2019 05:07 مساءً - قالت تقارير إخبارية إيرانية إن موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" أغلق حساب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية أن الحساب أزيل من قبل شركة إنستغرام، في حين لم تعلق الشركة المملوكة لـ"فيسبوك" على هذه الأنباء.

وذكرت وكالة أنباء "جوان" المحلية، التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن "موقع إنستغرام للتواصل الاجتماعي أغلق الصفحة الرسمية لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني".

ونقلت الوكالة عن مسؤول في إدارة الصفحة الرسمية لسليماني أنه "لن يتم فتح صفحة جديدة لقائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني على (إنستغرام)".

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وتضم صفحة سليماني على "إنستغرام" 888 ألف متابع، وهذه ليست المرة الأولى التي يحظر فيها، حيث حُظر الحساب 6 مرات سابقاً، وكانت آخر مرة في 25 يونيو 2016، بالإضافة إلى حذف مشاركات من الحساب تتعلق بتنظيم "داعش".

وسبق لسليماني أن نشر صورة على "إنستغرام" مكتوباً عليها: "سأقف ضدك" باللغة الإنجليزية، موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك رداً على نشر الأخير صورة عبر "تويتر" تحاكي بدء تطبيق العقوبات الأمريكية على إيران قبل نهاية العام الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، يوم 8 أبريل الجاري، تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، لتكون تلك المرة الأولى التي تصنف فيها واشنطن رسمياً قوة عسكرية في بلد آخر جماعة إرهابية.