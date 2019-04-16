شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيس بوك يوقف خدمة تحويل الأموال عبر ماسنجر استعدادا لطرح عملته الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررموقع فيس بوك إيقاف نظام الدفع عبر تطبيق ماسنجر فى فرنسا والمملكة المتحدة ابتداء من يوم 15 يونيوالقادم، إذ قال الموقع: "بعد تقييم الطريقة التى نوفر بها للناس أفضل التجارب عبر ماسنجر، اتخذنا قرارًا بتركيز جهودنا على التجارب التى يجدها الأشخاص أكثر فائدة"، مؤكدا أنه سيتم إعلام المستخدمين النشطين قبل التغييرات.

ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، تعنى هذه الخطوة أن فيس بوك قد يتجه إلى طرح عملة مشفرة خاصة به، وهى نوع من العملات المستقرة لتحويل الأموال، كما يقال أن هذه العملة المطورة خصيصا لواتس آب، ترتبط بالدولار الأمريكى، ومن المفترض أن تكون أكثر مقاومة للتقلبات الشديدة التى هزت البيتكوين والعملات المشفرة الأخرى، كما لا يوجد أى مؤشر حتى الآن على أن Facebook سيوقف التحويلات المالية على Messenger فى البلدان الأخرى.

جدير بالذكرأنه تم تسهيل خدمة الدفع عبر ماسنجر، التى تم إطلاقها عام 2015، سداد الأموال عبر بطاقة ائتمان أو خصم، وبعد عامين من طرحها، أضافت الشركة خيار استخدام PayPal أيضًا.